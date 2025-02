EUA demitem mais de 100 funcionários de inteligência por conversas sexuais explícitas

WASHINGTON (Reuters) - A diretora de Inteligência Nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, disse que mais de 100 funcionários do setor foram demitidos por usar uma plataforma de bate-papo do governo, normalmente usada para compartilhar informações confidenciais, para participar de conversas sexualmente explícitas.

Em entrevista à Fox News na noite de terça-feira, Gabbard descreveu o uso da ferramenta da Administração de Segurança Nacional como "uma violação flagrante de confiança" que vai contra "regras e padrões básicos de profissionalismo".

"Hoje, dei uma ordem de que todos eles serão demitidos e suas credenciais de segurança serão revogadas", disse Gabbard.

O ativista conservador Chris Rufo, que escreve para o City Journal, divulgou a informação pela primeira vez na terça-feira.

Um porta-voz do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional disse na rede social X, na terça-feira, que Gabbard enviou um memorando instruindo todas as agências de inteligência a identificar os funcionários que participaram das salas de bate-papo "obscenas, pornográficas e sexualmente explícitas" até sexta-feira.

Gabbard disse à Fox News que o governo continuaria a "limpar a casa".

Nas últimas semanas, o escritório também passou a demitir funcionários que lideraram iniciativas de diversidade no governo do ex-presidente Joe Biden. Não está claro quantas pessoas do setor de inteligência receberam avisos de demissão. Os esforços, no entanto, foram temporariamente interrompidos enquanto um juiz federal analisa a legalidade da medida.

(Reportagem de Erin Banco)

((Tradução Redação São Paulo))

