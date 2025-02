EUA avançam em projeto de lei que pode barrar entrada de Alexandre de Moraes no país

O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, nesta quarta-feira (26), um projeto de lei que pode impedir a entrada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no país ou até mesmo deportá-lo. A proposta, intitulada "No Censors on our Shores Act ("Sem Censores em Nosso Território", em tradução livre), foi apresentada pelos deputados republicanos Darrell Issa (Califórnia) e María Elvira Salazar (Flórida) e segue agora para análise no plenário da Casa.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York

A medida proíbe a entrada no país e estabelece a deportação de autoridades estrangeiras que, segundo a legislação americana, tenham violado a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão. O texto, no entanto, ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, além de receber sanção presidencial para entrar em vigor.

A votação no Comitê Judiciário foi conduzida pelo republicano Jim Jordan (Ohio), presidente do colegiado e aliado de Donald Trump. Eram necessários 23 votos entre os 44 membros do comitê ? 25 republicanos e 19 democratas, que são minoria na Casa.

Brasileiro foi alvo direto

O projeto foi apresentado em setembro do ano passado, em meio às críticas do empresário Elon Musk a Alexandre de Moraes. Na época, o ministro determinou o bloqueio da plataforma X (antigo Twitter) no Brasil, após a empresa se recusar a cumprir decisões da Justiça brasileira. A rede social acabou restabelecida posteriormente.

Pelo X, o deputado republicano Darrell Issa defendeu o projeto afirmando que busca "impedir que autoridades estrangeiras censurem americanos". "Vamos bloquear sua entrada neste país - ou mandá-lo embora se estiver aqui", escreveu o congressista.

NO CENSORS ON OUR SHORES



Tomorrow, I'm advancing my bill to stop foreign officials who censor Americans. We will block you from entering this country - or send you packing if you're here. ? Rep. Darrell Issa (@repdarrellissa) February 26, 2025

Issa também propôs o projeto de lei No Rogue Rulings Act (NORRA) para impedir que juízes federais dos Estados Unidos emitam liminares nacionais com o objetivo exclusivo de bloquear a agenda política de um presidente, algo que, segundo ele, tem ocorrido desde a posse de Donald Trump. A legislação altera o Capítulo 85 do Título 28 do Código dos Estados Unidos, acrescentando uma "Limitação à autoridade para conceder medidas cautelares". O NORRA também restringe o alcance das liminares, garantindo que afetem apenas as partes diretamente envolvidas no caso. O projeto conta com apoio republicano e tem boas chances de aprovação no Congresso, seguido de sanção por Trump.

Disputa política e impacto no Brasil

O tema voltou ao debate após a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentar uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump, na semana passada. Pouco depois, empresas de mídia ligadas ao presidente americano e a plataforma Rumble abriram um processo nos EUA contra Moraes, acusando-o de censura.

O ministro determinou a suspensão da Rumble no Brasil por descumprimento de regras locais, mas, nos Estados Unidos, um pedido de liminar contra a decisão foi negado pela Justiça americana na última terça-feira.