Estudantes mostram larvas em feijoada de bandejão da UFMA; aluno passou mal

Estudantes relataram que encontraram larvas em uma feijoada servida no restaurante universitário da UFMA (Universidade Federal do Maranhão), e pelo menos um aluno passou mal.

O que aconteceu

Larvas estavam na feijoada servida durante o almoço da sexta-feira (21). Fotos feitas pelos universitários e divulgadas nas redes sociais mostram as larvas nos pratos.

Um aluno passou mal após consumir a feijoada e precisou de atendimento médico. A identidade do estudante não foi revelada e não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Alunos da UFMA reclamam da qualidade dos alimentos servidos no bandejão. Após o episódio das larvas, os universitários compartilharam relatos em que questionam os alimentos oferecidos no restaurante da universidade, além da qualidade da água do local, e postaram registros de pombos dentro do refeitório e pousados nos bebedouros — as fezes desses animais podem transmitir doenças a humanos, como intoxicação alimentar.

UFMA afirmou que instaurou sindicância interna para apurar a presença de larvas na feijoada. A instituição federal também disse seguir todas as normas de segurança alimentar preconizadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e ressaltou que notificou a empresa terceirizada responsável pelas refeição no bandejão.

Universidade disse ainda que realiza manutenções periódicas nos poços artesianos da instituição para garantir a qualidade da água ofertada aos alunos e profissionais do local. Conforme a universidade, novos dosadores de cloro estão sendo instalados para melhorar o abastecimento dos restaurantes.

Veja a íntegra da nota da UFMA:

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) esclarece que todas as unidades do Restaurante Universitário seguem e zelam por todas as normas de segurança alimentar previstas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), adotando medidas preventivas e corretivas rigorosas para garantir a qualidade dos alimentos servidos aos usuários.

Recentemente, o Restaurante Universitário - Unidade Central recebeu adequações estruturais para sua melhoria contínua, visando promover ainda maior conforto e segurança aos discentes, servidores e visitantes do RU.

De toda forma, a UFMA abriu processo para averiguar a situação relata e a empresa terceirizada, responsável pelo fornecimento das refeições, já está sendo notificada. Vale ressaltar que, além de ser espaço de convivência e integração da comunidade acadêmica, o Restaurante configura uma importante política de assistência estudantil e apoio aos estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Esclarecemos, ainda, que a UFMA realiza periodicamente a manutenção dos poços artesianos e reservatórios que alimentam os diversos prédios da Universidade. Oportunamente, informamos que nos dias 25/02 a 27/02 serão instalados novos dosadores de cloro nos reservatórios que abastecem os restaurantes. Após a instalação dos dosadores serão realizadas novas coletas com o objetivo de atestar os índices de portabilidade da água.