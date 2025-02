Estudante baleado no Rio perde um rim, mas segue consciente, diz família

O estudante Igor Melo de Carvalho, baleado por um PM reformado depois de pegar uma moto por aplicativo no Rio, está em estado grave, mas estável. Ele foi perseguido após a mulher do policial acusar ele e o motociclista Thiago Marques Gonçalves de roubo.

O que aconteceu

Igor precisou passar por cirurgia e perdeu um rim. "É grave devido à proporção da cirurgia, que não é fácil. Ele perdeu um órgão então o corpo precisa voltar a se adaptar. Igor também sofreu um sangramento importante e precisou de transfusão de sangue", explicou à mulher dele, Marina Moura, em entrevista à TV Globo.

Ele segue internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas está consciente. "Todos os parâmetros estão bons. Ele está lúcido, respirando bem". Marina contou que só conseguiu encontrar Igor ontem após a Justiça determinar a soltura dele e do motociclista Thiago.

Mulher teve celular roubado 2h antes de ver Igor e Thiago. A cabeleireira Josilene da Silva Souza, 42, foi assaltada na Penha por volta das 23h de domingo (23). Duas horas depois, apontou para o marido, o policial militar da reserva Carlos Alberto de Jesus, 61, dois homens "com características semelhantes" aos ladrões no mesmo bairro.

Policial começou a perseguir a moto onde estavam Igor e Thiago. Ele emparelhou seu carro à moto e atirou. Igor, que estava voltando para casa após trabalhar em uma casa de samba, foi atingido nas costas. Imagens de câmera de segurança mostram Igor trabalhando a noite inteira no salão como garçom.

Thiago Marques Gonçalves foi detido na madrugada de 24 de fevereiro de 2025 Imagem: Arquivo pessoal

Thiago contou que jogou a moto no chão após o primeiro disparo. Ele e Igor pularam do viaduto onde estavam com medo de serem alvejados. "O viaduto era alto, mas graças a Deus não quebramos nada. Mesmo com o tiro, o Igor conseguiu correr. Eu perguntava o que ele tinha feito e ele respondia que era trabalhador. Dizia 'Não me abandona, por favor'", afirmou à TV Globo.

Eles pularam o portão de uma casa para se esconder e chamaram ajuda pelo celular de Igor. "O meu ficou no suporte da moto, mas ele conseguiu manter o celular mesmo no desespero".

Os dois foram levados para um hospital por amigos de Igor que rastrearam a sua localização. Lá, receberam voz de prisão porque o casal que os perseguiu registrou um BO. Thiago foi levado à delegacia como suspeito de roubar um celular e Igor ficou sob custódia.

Estava tranquilo no caminho da delegacia, pensando que iria chegar lá e ela perceberia que não era eu. A primeira coisa que ela fez foi apontar o dedo e dizer que fui eu. Eu nunca peguei uma bala de ninguém, imagina roubar.

Na mesma hora eu ajoelhei e pedi pra ela olhar no meu rosto. Ela não quis olhar, só me xingava, dizendo que era eu.

Thiago Marques Gonçalves, motociclista

Ele foi solto horas depois. A promotora Fernanda Bravo sugeriu o relaxamento das prisões afirmando que, inicialmente, existia indícios de autoria de crime, mas, depois, a autoria ficou enfraquecida. A juíza Rachel Assad da Cunha afirmou que "a vítima [cabeleireira] teria reconhecido os autores pela cor de camisa que utilizavam, mas não foram apreendidos com os custodiados nem a suposta arma do crime nem o telefone celular subtraído".

Todas as informações indicam que tanto Carlos Alberto [policial da reserva] quanto Josilene teriam confundido os ora custodiados com os supostos autores do crime de roubo, de forma que os indícios de autoria restam totalmente esvaziados, impondo a imediata soltura dos custodiados.

Juíza Rachel Assad da Cunha

Provas de inocência

Thiago e Igor têm provas de que não eram os assaltantes do celular da cabeleireira. Thiago estava trabalhando desde as 22h como motorista de aplicativo, já Igor estava de garçom em uma casa de samba na Penha até 1h.

Igor estava com uma camiseta amarela que era, justamente, o uniforme da empresa onde trabalha aos finais de semana para complementar renda. Thiago tinha carteira registrada como auxiliar de açougueiro até o fim do ano passado. Desde então, passou a alugar uma moto para trabalhar em média 17 horas por dia como motorista de aplicativo.

Igor faz faculdade e trabalha como garçom para complementar renda

Jovem baleado é aluno do curso de publicidade e propaganda e inspetor na Universidade Celso Lisboa, no Rio. Igor trabalha durante a semana na faculdade e, para complementar a renda, é garçom em uma casa de samba na Penha, aos finais de semana.

Fora da faculdade e do trabalho como garçom, Igor atua como jornalista esportivo e criador de conteúdo. Botafoguense, ele é administrador do canal Informe Botafogo no Youtube, Facebook e Instagram, rede em que é seguido por mais de 11 mil usuários.

Ele é casado, tem um filho de 3 anos e mora em Turiaçu, na zona norte. Pelas redes sociais, amigos e colegas se manifestaram contra a ação policial e em defesa de Igor. "Hoje, declaramos nosso apoio total a Igor Melo, um botafoguense conhecido na arquibancada alvinegra por sua alegria e seu carisma. (...) O que aconteceu com ele na madrugada de ontem é inaceitável", divulgou a página da torcida organizada Fúria Jovem do Botafogo.

"O fato é tão absurdo que nem os horários batem", divulgou produtor cultural do bar onde Igor trabalha. Também pelas redes sociais, Willian Oliveira repudiou a ação do PM roformado, que classificou como "absurda" e "inacreditável". "Igor está internado, perdeu um rim e ainda enfrenta a injustiça de ser acusado de um roubo de não cometeu simplesmente porque uma pessoa alcoolizada 'o reconheceu'. Igor trabalhou a noite toda conosco ontem, o fato é tão absurdo que nem os horários batem", escreveu.

Câmera de casa de samba mostra Igor saindo do trabalho na madrugada de 24 de fevereiro de 2025 Imagem: Reprodução

O alvo tem cor de pele! Ontem passamos mais uma vez por uma daquelas situações inacreditáveis. (...) Igor é bom pai, garoto alegre e incrível. Mas a cor da sua pele vocês sabem qual é. Tenho nojo do sistema desse país! Produtor cultural Willian Oliveira, em publicação no Instagram

Trabalhador incansável e exemplo de integridade. Igor é estudante de jornalismo e publicidade, e trabalha de forma integral na instituição Celso Lisboa. Dono da página Informe Botafogo, mas também garçom e ambulante, sempre fazendo o possível para garantir o sustento de sua família e seu filho Jonas de apenas 3 anos. É querido por todos que o conhecem, sempre com um sorriso no rosto e disposto a ajudar. Torcida Fúria Jovem do Botafogo, em publicação no Instagram

O que diz e o que investiga a polícia

A Polícia Militar afirmou que na delegacia um policial militar da reserva se apresentou como autor dos disparos. "Sua esposa teria reconhecido o condutor da moto como um dos responsáveis pelo roubo de seu aparelho celular. Um dos homens foi preso, enquanto o ferido permaneceu sob custódia no referido hospital", afirmou a PM em nota.

Tentativa de homicídio investigada. A PM informou no início da tarde desta terça-feira que "colabora integralmente com o trabalho de investigação da Polícia Civil" e que "o caso foi encaminhado à Corregedoria da Geral da Polícia Militar".

Caso foi apresentado da 21ª DP (Delegacia de Polícia), em Bonsucesso. A corporação afirmou que o policial militar reformado e a esposa foram ouvidos. "O condutor da motocicleta se recusou a prestar depoimento, optando por só se manifestar em juízo", disse.

Já a investigação está em andamento na 22ª DP, da Penha. Segundo a Polícia Civil, o passageiro foi ouvido no hospital. "Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança e outros elementos que comprovem a real dinâmica dos fatos. Todas as evidências serão analisadas, a fim de apurar a conduta e a responsabilidade de todos os envolvidos, bem como os crimes que possam ter sido praticados", observou a Polícia Civil em nota.