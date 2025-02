Estou trabalhando com o Congresso em relação aos cortes de impostos de Trump, diz Bessent

O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira, 26, que está trabalhando com o Congresso para a agenda de redução de impostos do presidente Donald Trump.

"O povo americano nos deu um mandato claro para a prosperidade - impostos mais baixos, contracheques maiores e uma economia mais forte. Estou empenhado em trabalhar com o Congresso para tornar permanentes os cortes de impostos históricos do presidente Trump e reprivatizar a economia dos EUA", escreveu ele na rede social X.