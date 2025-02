Drones russos atingem região de Kiev e setor de energia em ataque noturno

A Rússia atacou a Ucrânia com quase 200 drones durante a noite, visando principalmente a região de Kiev e instalações de energia no leste, em ataques que mataram duas pessoas, disseram autoridades nesta quarta-feira.

A Rússia intensificou os ataques com drones contra a Ucrânia todas as noites nas últimas semanas e, no domingo, o número de drones atingiu o recorde de 267 em três anos de guerra.

As defesas aéreas da Ucrânia abateram 110 dos 177 drones lançados pela Rússia no ataque noturno, informou a Força Aérea.

A Força Aérea disse que 66 outros drones foram "perdidos", em referência ao uso de guerra eletrônica pela Ucrânia para redirecionar os drones russos. As regiões de Kiev, Kharkiv, Kirovohrad e Sumy foram alvo de ataques.

A maior empresa privada de energia da Ucrânia, a DTEK, disse que sua instalação de energia na região de Dnipropetrovsk foi danificada, sem fornecer detalhes.

No ano passado, a Rússia concentrou seus ataques com mísseis e drones no setor de eletricidade da Ucrânia, mas nos últimos meses intensificou drasticamente os ataques às instalações de armazenamento de gás e aos campos de produção.

Um ataque com drones na região de Kiev matou duas pessoas, feriu pelo menos duas e incendiou várias casas, informou o Ministério do Interior da Ucrânia.

O corpo de um civil foi encontrado em uma casa que pegou fogo como resultado do ataque, escreveu Mykola Kalashnyk, governador da região que circunda a capital ucraniana, em um post no aplicativo de mensagens Telegram.

O serviço de emergência publicou várias fotos e vídeos no Telegram de bombeiros combatendo as chamas à noite no que pareciam ser prédios residenciais e garagens no distrito de Bucha, na região de Kiev.

Não houve comentário imediato da Rússia.

Ambos os lados negam ter como alvo os civis na guerra, que começou em fevereiro de 2022 com a invasão em grande escala da Rússia. Mas milhares de civis foram mortos no conflito, a grande maioria deles ucranianos.

Durante toda a noite, testemunhas da Reuters disseram ter ouvido explosões em Kiev e nos arredores e o que parecia ser sistemas de defesa aérea em operação.