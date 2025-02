EUA: Republicanos deixam claro que lei foi inspirada em Moraes, diz Jamil

Os parlamentares republicanos, aliados à extrema direita brasileira, deixaram claro que o projeto de lei aprovado nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (26), teve o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes como inspiração, afirmou o colunista Jamil Chade no UOL News, do Canal UOL.

Claro que os republicanos deixaram de uma forma explícita que a inspiração para o texto era Alexandre de Moraes e, claro, são a suspensão do X [antigo Twitter], suspensão da Rumble e toda a questão doméstica brasileira. Obviamente, durante o debate, nenhum republicano citou a tentativa de golpe de Estado no Brasil.

Nenhum republicano disse como essas plataformas disseminam mentiras justamente com o objetivo de enfraquecer essas instituições. Então, nada disso foi dito. Tampouco foi dito o fato de que tanto a Rumble como o X no ano passado não tinham representantes legais no país e por isso foram suspensos. Jamil Chade, colunista do UOL

O Comitê Judiciário, do Congresso americano, aprovou nesta quarta-feira (26) um projeto de lei que cria sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O projeto foi batizado de "No Censors on our Shores Act" e foi protocolado em setembro do ano passado.

Ele estabelece a deportação e o veto de entrada nos EUA a qualquer estrangeiro que atue contra a liberdade de expressão, violando a Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

A articulação política está sendo realizada entre bolsonaristas e deputados da base conservadora americana. Após a aprovação no comitê, a lei ainda precisa passar por votação no plenário do Congresso americano.

A lei tem um longo processo até ser aprovada. Ela precisa ir para o plenário da Câmara dos Deputados, depois precisa ir para o Senado, depois ela precisa ir para a Casa Branca, tem um longo processo (...) Mas [a aprovação de hoje] marca uma espécie de inauguração de uma nova etapa da relação entre os dois países [Brasil e EUA], uma relação que, obviamente, será bastante, bastante problemática.

Ou seja, o governo de Donald Trump e o Legislativo, claro, os republicanos, estão em uma ofensiva contra o Brasil com as eleições de 2026 como o grande foco, claro. Jamil Chade, colunista do UOL

Esta seria a segunda tentativa de conservadores americanos e brasileiros para barrar a entrada de Moraes e da família nos EUA: em janeiro, um grupo deles que foi à posse de Donald Trump disse que pediria ao presidente eleito ou a membros da sua equipe que suspendesse o visto do ministro, em resposta ao fato de o magistrado ter negado a Bolsonaro a possibilidade de viajar para acompanhar a cerimônia. Não se sabe, no entanto, se o pedido chegou a ser feito.

