Dólar à vista fecha em alta de 0,86%, a R$5,8022 na venda

SÃO PAULO (Reuters) - Em uma sessão de modo geral negativa para os ativos brasileiros, o dólar fechou a quarta-feira novamente acima dos R$5,80, com as cotações sendo impulsionadas por fatores internos e externos.

Além do avanço da moeda norte-americana também no exterior, o dólar foi influenciado pela forte geração de vagas formais de emprego no Brasil em janeiro, por preocupações em torno da reforma ministerial no governo Lula e por receios dos agentes com o equilíbrio fiscal brasileiro, em meio à queda de popularidade do presidente.

O dólar à vista fechou em alta de 0,86%, aos R$5,8022. Em 2025, porém, a moeda norte-americana acumula queda de 6,10%.

Às 17h06 na B3 o dólar para março -- atualmente o mais líquido – subia 1,18%, aos R$5,8100.

(Por Fabrício de Castro)