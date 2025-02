BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública federal caiu 0,87% em janeiro ante dezembro, para R$7,253 trilhões, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira.

No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou R$6,951 trilhões, com queda de 0,23%, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu 301,8 bilhões de reais, com recuo de 13,57%.

(Por Bernardo Caram)