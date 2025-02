6 dicas para melhorar a saúde sem depender de dietas restritivas

A frase "você é o que você come" nunca fez tanto sentido para a ciência como nos dias atuais. A relação entre alimentação e saúde é um dos temas mais estudados hoje —e muito disso se deve à preocupação com o aumento no número de pessoas com obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis (como câncer, diabetes e hipertensão) no mundo todo.

Evidências indicam que o que comemos pode influenciar diretamente não apenas no acúmulo de gordura corporal, como também no nosso humor, na microbiota intestinal e até no risco de morte prematura (em sua maioria, por problemas cardiovasculares).

Por outro lado, algumas pesquisas sugerem que determinados padrões alimentares —especialmente a dieta mediterrânea— podem prolongar nossos anos e até rejuvenescer o nosso cérebro, mantendo a qualidade de vida.

Felizmente, a alimentação saudável que nos permite viver mais e melhor não precisa ser restritiva. Isso mesmo: é possível viver bem e comendo de forma equilibrada sem precisar abrir mão sempre das coisas que gostamos de comer. Nesse sentido, algumas mudanças na rotina podem ter um grande impacto na saúde. Confira a seguir seis escolhas que podem fazer isso por você:

Imagem: Getty Images

1. Coma mais fibras e proteínas

"Além de regularem o funcionamento do intestino, as fibras também atuam na prevenção de algumas doenças, que vão desde problemas cardiovasculares até o câncer de cólon", explica Renato Lobo, médico nutrólogo e especialista em medicina esportiva, de São Paulo. "Elas também reduzem a velocidade de absorção de alguns nutrientes, evitando os picos de glicemia, que podem estar relacionados a doenças como diabetes."

Já as proteínas desempenham papel essencial na construção e reparação dos tecidos, na produção de hormônios e enzimas, além de também contribuírem para a saciedade. "Se elas estão em quantidade insuficiente, o organismo começa a ter problemas na imunidade, na força muscular e em outros processos, e o metabolismo fica lento, dificultando o emagrecimento", explica Lobo.

Para aumentar o consumo de fibras, aposte em vegetais folhosos, frutas vermelhas, leguminosas (feijão, grão-de-bico, lentilha) e em cereais integrais como aveia e quinoa. Para as proteínas, boas opções incluem peixes, carnes magras, ovos e laticínios. Além disso, leguminosas, tofu e alternativas vegetais também podem ser incluídas no caso da alimentação vegana ou vegetariana.

Imagem: Getty Images

2. Reduza o consumo de ultraprocessados

Diversos estudos realizados nos últimos anos mostraram que uma alimentação baseada em ultraprocessados leva a um consumo excessivo de calorias diárias —favorecendo o ganho de peso. Um deles, realizado pela Iarc (International Agency for Research on Cancer) em parceria com o Imperial College London (Reino Unido) e a USP (Universidade de São Paulo), descobriu que o alto consumo de alimentos ultraprocessados estava associado a um aumento significativo de peso em cinco anos, com alto risco para sobrepeso ou obesidade entre os indivíduos analisados.

Mas não é só isso que preocupa os especialistas. "Alimentos ultraprocessados também são ricos em açúcares, gorduras, sódio e aditivos químicos que podem causar inflamações no organismo e aumentar o risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2", alerta Carlos Augusto Figueiredo Correia, médico na área de Clínica Médica do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, que atende na unidade de Linhares (Espírito Santo). "Além disso, esses produtos geralmente têm baixo valor nutricional, substituindo alimentos in natura ou minimamente processados que são mais benéficos à saúde", afirma o médico.

Para identificar esses alimentos, observe os rótulos: ingredientes como emulsificantes, conservantes, corantes artificiais e adoçantes sintéticos costumam indicar produtos ultraprocessados. Cortar totalmente esses alimentos do dia a dia pode ser impossível, mas reduzir ao máximo seu consumo e substituí-los por alimentos minimamente processados ou naturais sempre que possível é uma boa estratégia melhorar a saúde.

Imagem: Getty Images

3. Beba mais água

A água é essencial para o organismo: podemos sobreviver algumas semanas sem alimento, mas sem água esse período se restringe a poucos dias. Isso porque o líquido representa cerca de 70% do peso do nosso corpo e participa de inúmeras funções vitais, incluindo a regulação da temperatura corporal, digestão e a eliminação de toxinas.

"Beber água é fundamental para preservar as funções vitais, a circulação sanguínea cerebral e a taxa de filtração dos rins", afirma Lobo. "Um corpo hidratado mantém desde a saúde vocal até as performances física e cognitiva preservadas", diz.

Mas quanto ingerir por dia? A quantidade de água que devemos beber por dia é individual, mas há uma conta para saber de quanto seu corpo precisa: são 35 ml por quilo de peso. Então, para uma pessoa de 70 kg, por exemplo, o ideal é ingerir cerca de 2,5 litros de água por dia.

Imagem: Getty Images

4. Coma doces de forma moderada

Quem não vive sem um docinho geralmente sofre ao pensar em alimentação saudável, por acreditar que terá que abrir mão da sobremesa e outros quitutes. Mas fique tranquilo: hoje, já é consenso que o açúcar cabe, sim, nas nossas vidas —desde que o consumo seja feito com equilíbrio e moderação.

"É interessante educar o corpo e ressignificar o que é o estímulo doce para ele", acredita Lobo. "Uma pessoa habituada a comer doce precisa de uma quantidade maior para se satisfazer. Se, com o tempo, ela for trocando o doce por um chocolate meio amargo e, depois, para um chocolate amargo, esse prazer será alcançado com menores quantidades", explica.

E falando em chocolate amargo, ele de fato é uma boa opção: rico em polifenois e compostos bioativos, eles podem favorecer a saúde cognitiva e até reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2, de acordo com um estudo feito pela Harvard T.H. Chan School of Public Health, nos Estados Unidos. O mesmo feito não foi alcançado com o consumo de chocolate ao leite.

"Priorize sempre as versões com o mínimo açúcar possível e leia atentamente a embalagem para garantir que não há excesso de gordura e leite", alerta Correia.

Imagem: Getty Images

5. Diminua o sal

O consumo excessivo de sal é um dos principais fatores para a hipertensão arterial, mas alguns estudos sugerem que muito sódio na alimentação também pode afetar negativamente a microbiota intestinal, reduzindo a diversidade de microrganismos benéficos no intestino.

Além disso, um artigo de 2020 publicado no periódico The Lancet ligou o excesso de consumo de sal com o crescimento das bactérias H. pylori no estômago, o que pode desencadear inflamação, úlceras gástricas e, potencialmente, o desenvolvimento de câncer gástrico.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a quantidade recomendada de sódio por dia é de 5 gramas, o equivalente a uma colher de chá. Mas a maioria das pessoas ultrapassa esse limite facilmente.

Para reduzir a ingestão de sódio, prefira alimentos naturais e leia os rótulos para identificar produtos com baixo teor de sal. Outra estratégia é evitar o uso de temperos prontos e substituir por ervas naturais e especiarias, alho, cebola, alecrim, manjericão e cúrcuma, que intensificam o sabor sem a necessidade de adicionar mais sódio ao alimento.

Imagem: Getty Images

6. Praticar atividade física regularmente

Ok, essa dica não é alimentar, mas manter o corpo ativo e praticar exercícios físicos de forma regular é tão importante quanto escolher o que vai no seu prato. "A atividade física entra com aquele fator de gasto de energia. Se você tem uma alimentação equilibrada, é possível atingir o balaço negativo, ou seja, gastar mais calorias do que as que foram consumidas", explica Pablius Braga, médico do esporte do Hospital Nove de Julho em São Paulo.

Isso só já favorece a perda de peso. Mas os benefícios não para por aí: a prática de atividade física ajuda a regular o sono e o humor, reduzir o apetite, melhora o funcionamento do sistema cardiovascular e do cérebro; e ainda previne doenças como infarto e até alguns tipos de câncer. Ou seja: além de pensar bem no que você come, vale a pena também incluir uma rotina de treinos para manter-se bem e comendo o que gosta, sem exageros.