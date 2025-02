Dino libera emendas após Congresso e governo prometerem transparência

O ministro Flávio Dino, do STF, decidiu nesta quarta-feira (26) homologar o plano de trabalho apresentado pelo Congresso e pelo governo federal para dar transparência e rastreabilidade às emendas parlamentares.

O que aconteceu

Ministro determinou, porém, que não sejam liberadas as verbas nos casos em que ainda não houver o cumprimento da decisão do STF. As emendas parlamentares são recursos que deputados e senadores podem indicar para execução de políticas públicas ou realização de obras e projetos públicos.

Ministro tomou decisão após governo e Congresso prestarem esclarecimentos. Executivo e Legislativo encaminharam na noite de terça-feira (25) respostas aos questionamentos que o ministro havia solicitado.

Decisão de Dino libera todas modalidades de emendas parlamentares, mas aponta que será necessário avaliação caso a caso. Apesar de reconhecer a proposta apresentada pelo Congresso e Executivo, ministro determinou que sejam vetadas a liberação de emenda nos casos de:

não respeito aos parâmetros definidos pelo STF de transparência e rastreabilidade dos gastos.

suspensão de repasses para ONGs após auditoria da CGU ter identificado irregularidades

emendas para a área da saúde que não tenham sido enviadas para contas bancárias especificas para este fim.

emendas Pix nas quais o ente público não tenha apresentado um plano detalhando como o dinheiro será usado.

emendas de comissão e de bancada que não tenham sido registrados em ata pública os nomes dos parlamentares que indicaram o repasse.

envio de emenda bloqueado por alguma ordem judicial ou auditoria especifica.

O que o acordo prevê

Na decisão, Dino destaca 'avanços institucionais' e 'demonstração de comprometimento dos Poderes Executivo e Legislativo'. Proposta apresentada pelos Poderes, na prática, representa uma vitória de Dino que vinha travando uma queda de braço com o Congresso desde agosto do ano passado com decisões para exigir transparência e rastreabilidade de emendas parlamentares.

Congresso prometeu identificar autores de emendas de relator e de comissão. Em manifestação, mesas daâmara e do Senado se comprometeram a apresentar as informações e a cumprir as determinações de Dino, inclusive em relação às emendas de relator desde 2020. Essas emendas foram utilizadas no chamado "orçamento secreto" e até hoje não há informação completa sobre quem indicou elas.

Emendas de comissão que haviam sido bloqueadas por Dino em 2024 serão reavaliadas em novas sessões. Congresso se comprometeu a realizar novas reuniões de comissões para reavaliar e aprovar as emendas que não cumpriam os critérios de transparência, como não ter o nome do parlamentar que indicou originalmente o valor a ser repassado. Legislativo se comprometeu a fazer isso até 31 de março.