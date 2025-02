Reforma ministerial é estratégia para fortalecer a comunicação e a articulação, diz Rui Costa

Falando sobre a reorganização ministerial, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, justificou as mudanças como uma estratégia para fortalecer a comunicação e a articulação política. "Time, uma equipe, você tem aqueles que entram em campo num primeiro momento. Se a gente fosse comparar com um jogo de futebol, tem jogadores que têm um perfil pra jogar mais num primeiro tempo e tem jogadores com perfil de entrar num segundo tempo", disse Costa nesta quarta (26), em entrevista à GloboNews.

O ministro reforçou que Lula está refletindo sobre o perfil adequado para a nova nomeação na articulação política. "É preciso um nome que tenha vontade de dialogar com o Congresso, dialogar com prefeitos e governadores, porque temos dois anos de uma nova etapa", avaliou.

Ele também elogiou a ex-ministra da Saúde Nísia Trindade e negou que sua saída tenha sido motivada por questões de desempenho. "Ela é uma pessoa extraordinária, uma pessoa séria, serena, capaz, que buscou com muito diálogo repactuar o SUS", declarou, sugerindo que Trindade poderá assumir novas funções no governo ou em organizações internacionais. "Com certeza outras missões se colocarão para ela", acrescentou.