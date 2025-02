'Mantém temperatura e não derrama': copo térmico com canudo está por R$ 50

Os copos térmicos com canudo estão na moda, mas, muitas vezes, podem custar caro. Para ajudar quem quer economizar, o Guia de Compras UOL encontrou um modelo que tem feito sucesso e pode ser encontrado com até 50% de desconto, a partir de R$ 50.

A seguir, detalhamos as características desse copo e o que diz quem o comprou.

O que a fabricante diz sobre esse copo?

É resistente a vazamento de líquido e isolada à vácuo

Mantém a bebida quente por 12h e gelada por até 24 horas

O copo acompanha tampa, canudo de aço inoxidável, capinha e escova para canudo

É vendido em duas opções de tamanho (600 ml e 1,2 l)

Disponível em três cores: creme, rosa e preto

Esse copo térmico com canudo tem viralizado nas redes por ser muito mais acessível que o Stanley Ele promete manter a bebida gelada por até 24 horas e quente por até 12.

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o produto tem uma nota média de 4,9 (do total de cinco), entre 30 mil avaliações de consumidores. Na Amazon, a nota fica em 4,7, considerando cerca de mil avaliações.

É lindo e feita com um ótimo material. Sem dúvidas, é de ótima qualidade. Testei com água gelada por cinco horas e continuou bem gelada. Comprem sem medo. A entrega é rápida. Beatriz Dias

Amei esse copo. Lindo, resistente, de ótima qualidade e mantém a água gelada por umas seis horas. Pelo valor, valeu a pena. Veio bem embalado e a entrega foi rápida. Alessandra Lopes

Copo maravilhoso. Mantém a temperatura conforme prometido e não derrama. Custo-benefício incrível. Recomendo. Manu Ferro

Não perde em nada para a Stanley. Cumpre muito bem a sua função de copo térmico. Nesses dias de calor intenso no mês de fevereiro, se saiu muito bem, conservando a água bem gelada em um ambiente sem ar-condicionado. O preço chega a ser bem baixo se comparado ao que o produto oferece. O único porém é a fragilidade da tampa da garrafa de um litro, pois, apesar de fechar bem e manter a vedação, sua trava é muito frágil. Luís Fernando

Pontos de atenção

Contudo, alguns compradores reclamam que o produto não correspondeu às expectativas de conservar a temperatura das bebidas. Também há reclamações sobre o desbotamento da cor do produto e de problemas para fechamento com a tampa.

Minhas ressalvas sobre a compra: o copo é bem bonito, porém não é térmico. Testei o gelado com pedras de gelo e não dura dez minutos. Para quem busca copo térmico eu não recomendo. Renata Leopoldino

Não segura a temperatura por muito tempo. O copo fica molhado por fora. Não gostei da experiência. Mayara Cesarino

A garrafa é muito boa. Não vaza e a água fica fresquinha por um bom tempo. Só não achei boa a parte de borracha do canudo, que perde a cor rápido. Do restante, eu gostei muito. Sandra Zanoto

A estrutura do copo é boa, mas a tampa não fecha corretamente, ocasionando na não-manutenção da temperatura desejada, que seja manter gelada ou quente. Não estou usando por esse motivo. O cheiro que sai do copo é forte e demora para sair. Tatiana de Andrade Pereira

