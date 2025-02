Conseleite: preço do leite projetado para fevereiro no RS é de R$ 2,5058 o litro

São Paulo, 26 - O Conselho Paritário Produtores/Indústrias de Leite do Rio Grande do Sul (Conseleite) projetou em R$ 2,5058 o valor de referência do leite em fevereiro no Estado. O Conseleite também anunciou o valor consolidado para o mês de janeiro, de R$ 2,4718, 2,65% acima do consolidado de dezembro de 2024 (R$ 2,4081). O cálculo é elaborado pela Universidade de Passo Fundo (UPF) com dados fornecidos pelas indústrias, considerando a movimentação dos primeiros 20 dias do mês. "As variações estão dentro do esperado para este período do ano, principalmente em um tempo de estiagem que atinge a região noroeste do Rio Grande do Sul, que concentra quase 60% da nossa produção", disse, em nota, o coordenador do Conseleite, Darlan Palharini, lembrando ser esta época de entressafra.