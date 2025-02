Confiança do consumidor alemão para março piora inesperadamente, aponta GfK

Por Miranda Murray

BERLIM (Reuters) - A confiança do consumidor para o mês de março registrou uma piora, contrariando as expectativas de uma ligeira melhora, já que as famílias estão atentas à situação econômica e política na maior economia da Europa, segundo uma pesquisa realizada nesta quarta-feira.

O índice de confiança do consumidor para o próximo mês, publicado pelo instituto de pesquisa de mercado GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberg (NIM), caiu para -24,7 pontos, de um valor ligeiramente revisado de -22,6 pontos no mês anterior.

Os analistas ouvidos pela Reuters esperavam que a confiança aumentasse ligeiramente, para -21,4 pontos.

Os analistas do DZ Bank previram que a confiança permaneceria sombria, mas disseram que o pessimismo poderia ser um pouco atenuado pela perspectiva de uma mudança na política após a eleição de 23 de fevereiro.

Os conservadores liderados por Friedrich Merz venceram a eleição no domingo com promessas de políticas pró-crescimento para impulsionar uma economia em dificuldades, mas obtiveram apenas 28,5% dos votos, preparando o terreno para árduas negociações para formar uma coalizão de governo viável.

O analista da NIM, Rolf Buerkl, pediu a rápida formação de um governo e a rápida aprovação do orçamento deste ano para tranquilizar as famílias.

"Isso criaria condições importantes para que os consumidores estivessem mais dispostos a gastar dinheiro e reavivar o consumo", disse ele, acrescentando que os números atuais não mostram sinais de recuperação.

Os conservadores de Merz querem formar rapidamente um governo, mas enfrentam negociações de coalizão complicadas e a perspectiva de um Parlamento obstrutivo após os ganhos dos partidos de extrema-direita e de extrema-esquerda.

As perspectivas de renda dos consumidores caíram para o nível mais baixo em 13 meses em fevereiro devido aos preços mais altos, à situação política e econômica incerta e à insatisfação com a política.

A disposição das famílias para comprar também caiu para o seu nível mais baixo desde junho, e muitos consumidores continuarão a gastar com cautela devido a notícias sobre fechamentos iminentes de fábricas, realocação da produção para o exterior e cortes de empregos, alertaram os institutos.

A maior economia da Europa contraiu-se pelo segundo ano consecutivo em 2024, consolidando o lugar da Alemanha como retardatária entre seus grandes pares da zona do euro, e também encolheu no último trimestre do ano passado, sugerindo poucos sinais de uma recuperação iminente.