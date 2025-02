Como dormir bem no calor sem ar-condicionado? Veja 7 dicas práticas

Nem todo mundo tem ar-condicionado ou acha suficiente dormir com o ventilador ligado para espantar o calor. Mas cair no sono suando não é uma boa opção.

Para Dalva Poyares, médica do sono, temperaturas altas demais fazem com que nosso sono seja interrompido mais facilmente, causando, além do cansaço, episódios de mau humor e dificuldade de concentração. Para evitar esses sintomas desagradáveis, ela indica:

1. Dormir com tecidos respiráveis

A recomendação da médica é que sejam escolhidos pijamas e roupas de cama com tecidos frescos para evitar um aquecimento ainda maior do corpo e a perda de líquido por suor.

2. Empenhar-se na hidratação durante o dia

Isso mantém o bem-estar do organismo e evita interromper o sono para beber água ou fazer xixi à noite.

3. Preferir banhos mais frios

Ajuda a diminuir a temperatura do corpo e relaxa antes de pegar no sono.

4. Priorizar alimentos leves

"A digestão durante o sono acontece de forma bem diferente do processo que temos quando estamos acordados. Comer muito e já deitar pode aumentar a sudorese, e esse processo pode prejudicar ainda mais o sono no calor", esclarece a médica.

Também vale evitar o excesso de bebida alcoólica. O álcool faz dormir mais rapidamente, mas, em quantidades não moderadas, pode causar transpiração excessiva e dor de cabeça.

5. Umidificar o ar

Quando o calor é combinado com o tempo seco, a umidade do ar cai abaixo do ideal (30-50%), o que pode dificultar o sono, causando desconforto e congestionamento nas vias aéreas. Isso resulta em ressecamento das mucosas, tornando as pessoas mais suscetíveis a doenças como asma, alergias e rinite.

Umidificadores comprados em farmácias ajudam a manter o ambiente adequado, mas alternativas caseiras, como uma bacia de água ao lado da cama ou uma toalha molhada na porta, também podem ser eficazes.

6. Dormir de lado

Pode ser uma boa estratégia nas noites quentes, pois, além de manter a coluna alinhada, o que ajuda a evitar dores nas costas e no pescoço, essa posição favorece a respiração. Como as vias aéreas ficam abertas, é menos provável que a pessoa ronque, o que também contribui para um sono mais tranquilo e confortável.

7. Evitar a luminosidade

Em noites quentes, a combinação de calor e luz (de abajur, celular, TV) pode tornar o ambiente mais desconfortável, aumentando a dificuldade para adormecer e causando interrupções no sono. A luminosidade também pode interferir na qualidade do sono REM, a fase mais profunda e restauradora do descanso. Portanto, é importante criar um ambiente escuro e fresco para dormir, principalmente quando as temperaturas estão elevadas.

Quem gosta de dormir com as janelas abertas, com a intenção de deixar o quarto mais arejado, deve tomar o cuidado para que a luz da rua não atrapalhe o repouso, usando cortinas leves ou máscaras para dormir.

*Com informações de reportagens publicadas em 10 /12/2021 e 05/10/2020