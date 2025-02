Como decreto de Lula turbinou rádio de filho de deputado evangélico

Dois decretos do governo Lula (PT) turbinaram a rádio do filho do deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP), liderança da Assembleia de Deus. O canal de Osasco (SP) passou a ocupar uma faixa nobre da frequência, com possibilidade de atingir um público maior e arrecadar com publicidade.

As normas definidas pelo governo podem beneficiar até 91 emissoras, segundo documento interno do Ministério das Comunicações. A rádio ligada ao parlamentar foi a primeira da fila a se modernizar.

As mudanças tramitaram em 2024 pela Secretaria de Comunicação Eletrônica, da pasta. A área é chefiada por Wilson Diniz Wellisch, indicado de Cezinha.

No ano passado, o deputado e uma das sócias da rádio encontraram-se com Wellisch nos mesmos dias, em cinco ocasiões. Desde o início da gestão Lula, o deputado visitou o ministério 17 vezes, segundo registros da portaria da pasta.

Cezinha e a sócia da rádio registraram-se na portaria do ministério com minutos de diferença, em dezembro passado. Ambos estiveram na pasta para falar com Wellisch Imagem: Arte UOL

Um dos expoentes da Assembleia de Deus - Ministério Madureira, em São Paulo, Cezinha está no segundo mandato na Câmara. Foi líder da bancada evangélica e tem o setor de rádio e TV como principal pauta.

Em 2022, apoiou a reeleição do então presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi garupa em uma motociata, e a candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo. Mantém-se próximo aos dois, mas conversa com o governo Lula.

Presidente Jair Bolsonaro e deputado Cezinha de Madureira no ato "Acelera para Cristo" em São Paulo em junho de 2021. Imagem: Reprodução/ Flickr

Wellisch é servidor de carreira da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e trabalhou no Ministério das Comunicações de Bolsonaro. Na gestão passada, a pasta era comandada por Fábio Faria, que foi filiado ao PSD, partido do deputado.

Após assumir a Presidência, Lula pediu uma "desbolsonarização" dos ministérios. Funcionários das Comunicações foram exonerados, incluindo o indicado de Cezinha, em janeiro de 2023. Mas, com apoio do deputado, Wellisch voltou à pasta semanas depois em um cargo mais alto: comandar a área que trata de rádio e TV.

Procurado, o Palácio do Planalto não comentou. Cezinha disse ao UOL que não teve "participação direta" nas discussões sobre o decreto, feitas nas Comunicações, na AGU (Advocacia-Geral da União) e na Casa Civil, segundo o deputado.

O Ministério das Comunicações negou a indicação política de Wellisch. Declarou que os decretos atendem "a todas emissoras que se enquadrarem nos requisitos e tiverem interesse". "A primeira emissora a solicitar essa migração foi a primeira que recebeu autorização", afirmou.

Uma rádio de Guarulhos (SP) pediu as alterações no mesmo dia do canal ligado a Cezinha, mas obteve apenas agora em fevereiro — sete meses depois da emissora de Osasco.

Como o canal se valorizou

Lula assinou um decreto com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para transformar rádios de ondas curtas e tropicais (AM) — que ficaram obsoletas — em FMs.

O Diário Oficial publicou a norma em 19 de outubro de 2023. No dia seguinte, a emissora de Osasco solicitou a mudança.

Naquele momento, a rádio pertencia a uma família dona de canais em São Paulo, mas estava em processo de transferência para uma empresa de aliados de Cezinha havia meses. A Exclusive Music era controlada por um sócio do deputado e uma empresária que ocupou um cargo na Telebras por indicação dele.

Em abril passado, as Comunicações definiram as regras de transição. Uma delas negava a migração se não houvesse viabilidade técnica. Era o caso da Exclusive.

O decreto de Lula estabelecia que as emissoras deveriam migrar "exclusivamente" para a faixa inicial da FM (entre 76 e 88 MHz), a chamada faixa estendida. O problema é que não havia espaço neste trecho em Osasco, Guarulhos e em São Paulo.

O processo de modernização voltou a andar após o governo publicar novo decreto, em junho passado, permitindo a inclusão de emissoras na faixa convencional (de 88 a 108 MHz), "em caso de comprovada inviabilidade técnica" na estendida. Em seguida, o ministério liberou a emissora vinculada ao deputado, em 96,5 MHz.

A faixa convencional é considerada mais interessante no setor porque a banda estendida da FM, inaugurada em 2021, foi incorporada a equipamentos produzidos no Brasil apenas a partir de 2019. Ou seja, não é possível sintonizar em aparelhos antigos. A Anatel já registrou "preocupação" com a "falta de uniformidade".

Até o momento, quatro rádios fizeram a transição: três na estendida e uma na convencional.

"Desconto" de R$ 2 milhões

O empresário Allan Freire, filho de Cezinha, associou-se à rádio em julho passado, após a migração para a FM. Meses depois, o canal fez outro pedido de alteração técnica: ser sintonizado também na capital paulista, além de Osasco. O custo de R$ 6,7 milhões foi dividido em 120 parcelas a partir de janeiro deste ano.

A mudança poderia ter custado R$ 8,8 milhões, não fosse um "desconto" do ministério. No ano passado, a pasta decidiu criar uma "regra transitória" para esse tipo de alteração. Enquanto a metodologia de cálculo do serviço não for atualizada, todas as rádios podem pagar um valor menor, sem correção pelo IPCA. Precisam comprometer-se, contudo, a quitar a diferença quando novas regras forem definidas.

O canal estreou no dia 7, sob o nome de Unidade FM, com música gospel e debates - um deles discutiu recentemente a legalização das bets. A bancada evangélica se opõe aos jogos de azar. "Você vota no político, o político vai lá e aprova o jogo no Brasil que está destruindo famílias", disse um participante.

Uma das Assembleias de Deus mais poderosas do país, o Ministério Madureira é alinhado a Bolsonaro. Em fevereiro, o ex-presidente compareceu ao velório de uma das líderes da igreja, a bispa Keila Ferreira. Lula não foi.

Outro lado

Em nota, Cezinha afirmou que a modernização das rádios está amparada "em critérios técnicos estabelecidos pelo Executivo". Declarou que tem discursado "sobre a necessidade de modernização do setor".

Segundo o parlamentar, o Executivo respondeu ao pleito em 2021, quando se formou um grupo de trabalho para estudar o tema. No governo Lula, houve a publicação dos decretos. "Um movimento natural diante da caducidade do sinal AM", disse Cezinha.

O Ministério das Comunicações afirmou que "é falsa a acusação de que Wilson Wellisch é um indicado político". Exaltou o currículo do secretário e registrou que se trata de um "quadro técnico", escolhido pelo histórico profissional.

Em outubro de 2023, Cezinha e Wellisch "trocaram" duas funcionárias. A chefe de gabinete do secretário deixou o ministério para trabalhar com o deputado, enquanto uma assessora parlamentar de Cezinha assumiu a vaga com Wellisch.

A pasta também afirmou que o deputado foi recebido "para tratar de assuntos do setor" e a sócia da rádio "solicitou audiência para tratar de processos das diversas emissoras em que é procuradora".

O ministério disse estar dedicado a ampliar rádios FM e informou que a nova metodologia de cálculo para pagamento de autorizações de rádios e TVs é feita em parceria com a UnB (Universidade de Brasília).