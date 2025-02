Com gol de Endrick, Real Madrid vence Real Sociedad (1-0 ) na ida da semifinal da Copa do Rei

O Real Madrid venceu nesta quarta-feira (26) a Real Sociedad por 1 a 0, em Anoeta, no jogo de ida das semifinais da Copa do Rei, graças a um gol do brasileiro Endrick aos 19 minutos, e obteve uma vantagem para o duelo de volta, que será disputado no dia 1º de abril no estádio Santiago Bernabéu.

A equipe de San Sebastián começou o jogo mais confiante, embora os 'madridistas' tenham equilibrado em seguida e criado o mesmo número de oportunidades de gol.

Até que os 'merengues' marcaram. O inglês Jude Bellingham deu um passe magistral para Endrick, que dominou a bola na corrida e superou no mano a mano o goleiro Álex Remiro com a parte externa do pé. O brasileiro se tornou o artilheiro de sua equipe na competição com quatro gols.

A equipe basca tentou se recuperar rapidamente. Aos 22 minutos, Brais Méndez soltou a bomba e o goleiro ucraniano Andriy Lunin desviou com os punhos. E aos 27, Mikel Oyarzabal quase empatou depois de se livrar da marcação, mas o seu chute foi interceptado pelo goleiro.

Poucos minutos depois, Remiro evitou que outro brasileiro, Vinícius Júnior, ampliasse a diferença no placar. O atacante 'merengue' ficou diante do gol, mas o goleiro 'txuri-urdin' espalmou.

Durante grande parte do primeiro tempo, as vaias dos torcedores bascos contra Raúl Asencio podiam ser ouvidas quando o zagueiro tocava na bola. Mas depois de receber um cartão amarelo por derrubar Ander Barrenetxea quando avançava até a área nos acréscimos, a arquibancada proferiu um canto que dizia "Asencio muérete" ("Asencio, morra", em português.

Ao saber disso, o árbitro José Sánchez Martínez interrompeu o jogo, cumprindo o protocolo de ações contra o racismo, a xenofobia e a intolerância no futebol. Uma mensagem foi enviada do sistema de alto-falantes para interromper os insultos.

"Ninguém gosta que gritem 'morra'. Então ele estava abalado. Preferi retirá-lo, porque seus sentimentos poderiam afetá-lo", disse o técnico italiano em entrevista coletiva.

"Acho que o árbitro agiu bem. Vinícius falou com o árbitro, parou a partida e ativou o protocolo. Ele fez bem. É o que deveria fazer. Tirei Asencio porque ele tinha duas coisas: estava afetado e já tinha recebido um cartão amarelo", continuou Carlo Ancelotti.

- 'Muitas coisas podem acontecer' -

Após o reinício, a partida continuou com ritmo elevado e oportunidades de ambos os lados. Primeiro, Lunin interceptou uma cabeçada de Oyarzabal e, depois, o japonês Kubo. Segundos depois, Endrick respondeu mandando a bola no travessão após avançar entre os zagueiros.

As duas equipes continuaram a criar claras oportunidades de gol, mas sempre esbarravam nos goleiros, que tiveram grandes atuações e impediram mais gols.

Remiro desviou um chute forte de Bellingham da meia-lua, mandando para escanteio com grande reflexo já que o chute havia desviado nas pernas de Igor Zubeldia. O goleiro do time 'txuri-urdin' reagiu rapidamente e evitou que os madridistas saíssem com maior vantagem.

Já nos acréscimos, Ceballos teve que ir para o banco visivelmente com algum desconforto no joelho, o que pode levantar dúvidas para o jogo do campeonato espanhol contra o Betis, no sábado.

"A derrota não foi justa. O Real Madrid, com muito pouco, não perdoa. Aproveitaram o que tinham", declarou Oyarzabal ao canal Movistar+, antes de destacar que ainda resta o jogo de volta: "Muitas coisas podem acontecer."

O atacante da Real Sociedad também condenou os insultos ouvidos nas arquibancadas.

