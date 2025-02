SP recebe alerta para chuva na zona norte; região está em estado de atenção

Moradores de São Paulo receberam no celular, na tarde desta quarta-feira (26), o alerta severo da Defesa Civil estadual para chuva fortePartes da cidade de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos na tarde desta quarta-feira (26), de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

O que aconteceu

No momento, estão em estado de atenção as marginais Tietê e Pinheiros, centro e as zonas oeste e norte. A chuva é causada pelo calor e a atuação da brisa marítima, segundo o órgão municipal.

Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas operam normalmente, informaram as concessionárias, sem chuva.

O bairro da Barra Funda, na zona norte, registrou queda de granizo, segundo a Defesa Civil de SP.

A quinta-feira (27) será ensolarada e quente na capital paulista. Segundo o CGE, a previsão é de mínima de 21°C e máxima de 32°C. No fim da tarde, há chance de chuva rápida, isolada e de curta duração.

Na sexta-feira (28), o cenário se repete. O fim de tarde deve registrar chuva isolada com até forte intensidade, acompanhada de rajadas de vento, descargas elétricas e potencial para formação de alagamentos. Os termômetros seguem em alta com mínima de 22°C na madrugada e tarde quente com máxima de 33°C.

Como funciona o alerta da Defesa Civil

Precisa fazer cadastro? Não há necessidade de cadastro, mas o celular deve ser um smartphone conectado a uma rede 4G ou 5G. Além disso, o sistema do aparelho tem que estar atualizado com iOS a partir da versão 17, no caso do Iphone, ou Android 11.

Funciona no wi-fi? Sim, mas o celular também deve estar com o sinal de dados móveis ligado. Isso porque o Defesa Civil Alerta, nome do sistema federal que é operado pelos órgãos estaduais e municipais, é ligado à rede telefônica. Portanto, o aparelho também não receberá o aviso se estiver com o modo avião ativo, já que essa função desliga a rede móvel.

Quando o alerta é enviado? O aviso só emitido pela ferramenta cell broadcast quando há chuva severa ou extrema. "A chuva severa é aquela em que não há urgência imediata, a população tem um pouco mais de tempo para se proteger. Já o nível extremo é caracterizado por ameaças à vida ou à propriedade. Ele chama a atenção para proteção imediata", explica ao UOL o tenente Maxwel Souza, porta-voz da Defesa Civil de SP.

Qualquer usuário é notificado? Apenas quem está na área afetada pela chuva forte recebe o alerta. Porém, aparelhos que estiverem em áreas próximas não atingidas diretamente também podem ser notificados pelo alcance da antena telefônica.

Recebo o alerta mesmo quando estiver acessando apps? A mensagem aparecerá sobreposta a qualquer conteúdo que esteja sendo acessado no celular. Se o usuário estiver em uma chamada de áudio, o som do alarme irá tocar no áudio do celular.