Chuva deixa SP em estado de atenção para alagamentos; Defesa Civil emite alerta severo

As chuvas fortes que atingem a cidade de São Paulo na tarde desta quarta, 26, deixam partes da cidade em estado de atenção para alagamentos, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE).

Por volta das 16h47, a Defesa Civil emitiu um alerta severo para a zona norte, orientando a população para ficar em local seguro porque a chuva persistirá na região "pelas próximas horas".

Os pontos mais críticos são zonas norte, oeste e centro, de acordo com o órgão. Há relatos também de chuvas de granizo em bairros como Perdizes (oeste), além de Limão e Santana (zona norte).

"Uma área de chuva isolada, formada pelo calor e a atuação da brisa marítima, começa a atuar na cidade", informa o CGE, que decretou o estado de atenção para as regiões por volta das 16h22. As marginais Tietê e Pinheiros também entraram no mesmo estado.

Conforme o CGE, os temporais estão se concentrando nas subpefeituras de Pirituba/Jaraguá (zona norte), Freguesia do Ó e Lapa (ambos na zona oeste). "Há potencial para alagamentos e rajadas de vento", diz o centro em relação às regiões.

A previsão para o próximos dias é de cenário atmosférico semelhante: com temperatura alta pela manhã e possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde. "A massa de ar quente vai garantir dias ensolarados com temperatura máxima que supera facilmente os 30°C".

A quinta-feira deverá ter mínima de 21°C e máxima de 32°C, informa o CGE. Para a sexta, 28, a projeção continua parecida: sol forte pela manhã e fim de tarde com chuva isolada com até forte intensidade.

Os temporais de sexta poderão ser acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e potencial para formação de alagamentos. "Os termômetros seguem em alta, mínima de 22°C na madrugada e tarde quente com máxima de 33°C. Os menores índices de umidade se aproximam dos 30%", diz o centro.