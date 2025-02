China promete aprimorar ambiente para investimentos em ativos, em reunião sobre teste piloto

O Escritório de Supervisão Financeira e a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC, na sigla em inglês) prometeram nesta quarta-feira, 26, fortalecer a coordenação e a otimização do ambiente de investimentos em ativos no país, após concluir reunião sobre testes pilotos. Os órgãos reguladores afirmaram que vão designar mais fundos e recursos para apoiar o projeto e redirecionar investimentos para empresas privadas e de inovação tecnológica.

Em nota, os reguladores chineses apontaram que o projeto piloto incluiu a cobertura de contratos por empresas de investimentos em ativos em 18 cidades, no valor de mais de 350 bilhões de yuans (US$ 48,3 bilhões). As cinco empresas envolvidas no piloto - ICBC Investment, ABC Investment, BOC Asset Management, CCB Investment e BoCom Investment - apresentaram os resultados dos investimentos durante a reunião, refletindo a "importância do projeto para a atração de capital".

A otimização do mercado acionário está em linha com o objetivo de servir a estratégia de desenvolvimento nacional, transformação industrial e apoio à economia privada, afirmou a NDRC. Os órgãos reguladores pediram que as empresas de investimento em ativos financeiros melhorem ainda mais a sua força interna, fortaleçam a construção de equipes de talentos, enriqueçam produtos e serviços, e mantenham a aplicação dos fundamentos do projeto piloto.