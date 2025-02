Chile suspende estado de exceção declarado após apagão em massa (governo)

O governo chileno anunciou, nesta quarta-feira (26), o fim do estado de exceção que permitiu a imposição do toque de recolher, decretado em resposta ao apagão em massa que afetou o país na terça-feira.

"O estado de exceção por catástrofe está suspenso a partir deste momento", declarou a ministra do Interior do Chile, Carolina Tohá, acrescentando que "as decisões (...) sobre o toque de recolher também não têm efeito", então "hoje deveria ser um dia normal".

