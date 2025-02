Caso Gritzbach: Polícia encontra DNA de dois PMs em material usado no crime

A Polícia Científica concluiu nesta quarta-feira que o material genético encontrado no carro e nas roupas usadas pelos assassinos do empresário e delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) Vinícius Gritzbach pertencem a dois policiais militares presos por participação direta no crime.

O que aconteceu

Material foi encontrado em boné, blusa, luva e na maçaneta do carro. Os policiais detectaram o material genético do soldado Ruan Silva Rodrigues, de 32 anos, no boné e na maçaneta da porta traseira do veículo utilizado no crime, enquanto o DNA do cabo Denis Martins, 40, foi identificado em um moletom e um par de luvas.

Os dois suspeitos estão presos e afastados de suas funções na Polícia Militar. A prisão de ambos foi efetuada pela Corregedoria da PM. Denis foi detido no dia 16 de janeiro, e Ruan foi preso cinco dias depois. Ambos tiveram suas prisões convertidas de preventivas para temporárias pela Justiça Militar paulista. Além dos dois, outros 15 policiais militares, entre praças e oficiais, também foram detidos.

Empresário foi assassinado à luz do dia. Vinícius Gritzbach, 38, foi morto a tiros no Aeroporto de Guarulhos na tarde de 11 de novembro de 2024. Além dele, o motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novais, 41, foi atingido nas costas. O homem chegou a ser levado ao Hospital Geral de Guarulhos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.

Duas pessoas ficaram feridas. Samara Lima de Oliveira, 28, e o funcionário de uma empresa terceirizada do aeroporto, Willian Sousa Santos, 39, também foram socorridos. William sofreu ferimentos na mão direita e ombro. Já Samara foi atingida superficialmente no abdômen. Segundo a Polícia, nenhum dos três tinha ligação com o empresário assassinado.

Existia uma recompensa pela morte de Gritzbach. Ele era acusado de ser o mandante da morte de um narcotraficante ligado ao PCC e também por delatar ao Ministério Público de São Paulo policiais civis envolvidos em casos de corrupção. Em abril, ele entregou ao Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) um áudio de uma conversa entre dois interlocutores negociando a morte dele por R$ 3 milhões.

O empresário era réu pelos assassinatos de dois homens: Anselmo Becheli Santa Fausta, 38, o Cara Preta, criminoso influente no PCC - além do motorista de Cara Preta, Antônio Corona Neto, 33, o Sem Sangue. A dupla foi morta a tiros em dezembro de 2021 no Tatuapé, zona leste de de São Paulo. Noé Alves Schaum, 42, acusado de ser o executor do crime, foi assassinado em janeiro de 2022, no mesmo bairro.

Delatados foram denunciados pelo MP. Na última sexta, a Procuradoria paulista denunciou à Justiça 12 pessoas, entre elas delegados, investigadores e agentes da Polícia Civil, por envolvimento com o PCC, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, corrupção e outros crimes. Agora, a Justiça decidirá se aceita ou não a denúncia para dar prosseguimento nas investigações.