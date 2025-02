Fechadura, lâmpada e mais: como ter casa inteligente com menos de R$ 900

Com menos de R$ 900 e uma rede Wi-Fi confiável, já é possível tornar a casa mais inteligente, comandando uma série de dispositivos por um único aplicativo de celular ou por comandos de voz.

As possibilidades são muitas, permitindo personalizar kits com dispositivos inteligentes de acordo com as necessidades da família. E o melhor: é possível acrescentar novas soluções smart aos poucos, sem pesar muito no orçamento. Confira a seguir uma seleção de produtos e dicas para montar uma casa mais inteligente:

Faça as contas e monte do seu jeito

Com menos de R$ 400, dá para comprar três lâmpadas Wi-Fi e dois plugues inteligentes para ligar e desligar um ventilador e uma pipoqueira pelo celular, por exemplo.

E ainda sobra dinheiro para um controle universal smart, que permite comandar dispositivos com infravermelho pelo mesmo app, como TV, videogame, decodificador de TV paga e ar-condicionado.

Por menos de R$ 800, você pode adquirir duas câmeras para a sala e duas lâmpadas e, com R$ 70 a mais, dá para levar uma fechadura digital com biometria e conexão Wi-Fi.

Minha rede Wi-Fi serve para uma casa inteligente?

Para o engenheiro eletrônico Paulo Dal Bó, que presta consultoria na área de automação, o primeiro passo é checar como está a rede da casa.

As soluções baratas de automação Wi-Fi funcionam bem em pequenos ambientes ou residências, desde que o local seja atendido por uma boa rede sem fio. Paulo Dal Bó

Na dúvida, ele sugere fazer o teste com o sinal Wi-Fi do celular. "Se estiver fraco em determinado ponto da sala ou em um cômodo mais afastado do roteador, nem adianta instalar dispositivos smart, porque não irão funcionar bem".

Em grandes residências, o ideal é elaborar um projeto de rede, solução de custo mais alto em que o sinal de internet parte do roteador e segue via cabo a vários ambientes, onde são instalados os chamados pontos de acesso sem fio.

Cuidado ainda com a quantidade de aparelhos ligados à rede Wi-Fi, o que também interfere no bom funcionamento dos dispositivos smart.

Pense que os novos produtos, muitas vezes, precisam dividir uma mesma rede já sobrecarregada com outros dispositivos.

Quais as possibilidades de uma casa inteligente?

Para George Wootton, diretor do Instituto da Automação, a experiência da casa inteligente se torna mais interessante quando é acrescentada a Alexa ou Google Assistente.

Além dos assistentes de voz responderem perguntas, organizarem a agenda e tocarem as músicas selecionadas pelo morador, são capazes de acender ou apagar lâmpadas Wi-Fi, ligar o ar-condicionado e a TV e serviço de streaming predefinidos, por exemplo. George Wootton

Outras possibilidades são:

Quando o usuário fala "dormir", todos os equipamentos podem ser desligados sem que a família precise se preocupar com nada;

Com sensores de abertura na porta de entrada, as luzes Wi-Fi da casa podem acender quando você chega à noite;

Sensores em gavetas específicas podem ajudar a identificar se uma pessoa pegou e tomou os remédios;

Pelas câmeras de segurança, é possível acompanhar a rotina dos filhos (ou pets) e até escutar o que dizem e conversar com eles;

Com essas câmeras, é possível liberar a entrada de alguém remotamente, pelo mesmo app que controla a fechadura digital.

Posso instalar os dispositivos sozinho?

Com exceção das fechaduras digitais, que exigem a contratação de um profissional para fixá-las à porta, todos os demais itens são simples e fáceis de usar e instalar. E segundo Wootton os produtos não precisam ser da mesma marca.

Confira alguns produtos

Potência: 9W/806 lúmens;

Uso em bocal comum;

Permite ajustar a cor e a intensidade da luz;

Controle por app ou comando de voz (Alexa e Google Assistente).

Permite ligar e desligar eletrônicos e eletrodomésticos pelo app de celular (até mesmo a distância) ou comando de voz (Alexa e Google Assistente);

Potência: 1.000 W;

Corrente máxima: 10A;

Fácil instalação: basta ligar na tomada, conectar à rede Wi-Fi e ao equipamento que deseja controlar.

Dá para monitorar o consumo de energia dos equipamentos conectados via app.

Compatível com equipamentos controlados por infravermelho, como TV, decoder de TV paga e ar-condicionado;

Dá para comandar os aparelhos pelo app de celular (até mesmo a distância) ou comando de voz (Alexa e Google Assistente);

Não há limite de produtos por ambiente;

Alcance de até oito metros sem barreiras e ângulo de 360º para gerenciar dispositivos em qualquer direção;

Configuração simples pela rede Wi-Fi, sem necessidade de itens adicionais.

Visão de 360º e resolução Full-HD;

Visão noturna e áudio bidirecional (para ouvir e falar com quem está no ambiente);

Armazenamento em nuvem, cartão microSD (adquirido à parte) ou em gravadores de vídeo;

Dá para comandar o produto pelo app Mibo Cam ou por comando de voz via Google Assistente ou Alexa.

Visão de 120º e resolução Full-HD para uso em áreas externas com proteção contra chuva e poeira (IP67);

Visão noturna de até 30 metros e microfone interno (para escutar o que acontece do lado de fora da casa);

Sensor de movimento com inteligência artificial que diferencia pessoas de objetos e animais, o que permite maior acerto no envio de notificações em tempo real no celular;

Armazenamento em nuvem, cartão microSD (adquirido à parte) ou em gravadores de vídeo;

Dá para comandar o produto pelo app Mibo Cam ou por comando de voz via Google Assistente ou Alexa.

Abertura de portas através de biometria, senha numérica ou aplicativo de celular (com liberação remota, se necessário);

Permite criar senhas temporárias por meio do app para convidados ou em casos de aluguel da residência;

Histórico de acessos do app registra quem entra e sai da casa;

Funciona com pilhas, garantindo o acesso em caso de queda de energia;

Oferece entrada USB para carregamento de emergência e duas chaves mecânicas.

