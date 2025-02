Casa Branca impede AP, Reuters e outros veículos de cobrirem reunião ministerial de Trump

Por James Oliphant

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca negou acesso a repórteres da Reuters e de outros veículos de comunicação à primeira reunião ministerial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quarta-feira, em linha com a nova política do governo norte-americano sobre a cobertura da imprensa.

A Casa Branca negou acesso a um fotógrafo da Associated Press e a três repórteres de Reuters, HuffPost e Der Tagesspiegel, um jornal alemão.

Equipes de televisão da ABC e da Newsmax e jornalistas de Axios, Blaze, Bloomberg News e NRP puderam cobrir o evento.

O governo Trump anunciou na terça-feira que a Casa Branca determinará quais veículos podem cobrir o presidente em espaços menores, como o Salão Oval.

A Associação dos Correspondentes da Casa Branca tradicionalmente coordenava a rotação do grupo, ou “pool”, de jornalistas cobrindo a Presidência. A Reuters, uma agência de notícias internacional, participa desse grupo há décadas.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karolina Leavitt, disse que organizações tradicionais de imprensa ainda poderão cobrir Trump no dia a dia, mas o governo planeja mudar quem estará em espaços menores.

O sistema de “pool” administrado pela Associação de Correspondentes permitia que jornalistas selecionados de televisão, rádio, agências, mídia impressa e fotojornalistas cobrissem os eventos e compartilhassem as reportagens com a imprensa em geral.

AP, Bloomberg e Reuters, três agências de notícias que tradicionalmente eram membros permanentes do grupo de jornalistas da Casa Branca, publicaram um comunicado conjunto nesta quarta-feira em resposta à nova política da Casa Branca.

As agências “trabalham há muito tempo para garantir que informações precisas, justas e oportunas sobre a Presidência sejam comunicadas a um público amplo de todas as convicções políticas, tanto nos Estados Unidos quanto globalmente. Grande parte da cobertura da Casa Branca que as pessoas veem em sites de notícias, onde quer que estejam no mundo, vem das agências de notícias”, afirmou o comunicado das três organizações.

“É essencial em uma democracia que o público tenha acesso a notícias sobre seu governo de uma imprensa livre e independente”, acrescentaram.

O HuffPost disse que a decisão da Casa Branca é uma violação do direito à liberdade de imprensa da Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

O Der Tagesspiegel não respondeu a um pedido por comentários em um primeiro momento.

A Associação dos Correspondentes também emitiu um comunicado na terça-feira protestando contra a nova política da Casa Branca.

A medida foi tomada depois da decisão do governo Trump de barrar a Associated Press do “pool” da Casa Branca porque a agência se recusou a se referir ao Golfo do México como Golfo da América, o nome que Trump atribuiu ao corpo de água, ou atualizar o seu manual de redação amplamente utilizado para refletir essa mudança.