Café: Expocacer inaugura ponto de venda direta na Inglaterra

São Paulo, 26 - A Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (Expocacer) divulgou comunicado no qual informa que acaba de inaugurar um Hub logístico em Londres, na Inglaterra, para reforçar sua presença internacional e proporcionar conexão entre os cooperados e o consumidor. Segundo comunicado da cooperativa, os produtos já estão disponíveis para comercialização no armazém. A expectativa é que as vendas na região aumentem em até 15% neste primeiro ano. O hub faz parte do projeto de internacionalização da cooperativa, sendo o segundo da Expocacer, o primeiro foi inaugurado nos Estados Unidos, em 2024. O valor do investimento não foi informado.A iniciativa coloca a Expocacer como a primeira cooperativa de café do Brasil a ter bases internacionais, permitindo que os cafés de seus cooperados estejam disponíveis para compra de forma imediata, em microlotes ou em qualquer quantidade desejada.O diretor Comercial da Expocacer, Ítalo Henrique, disse na nota que "o mercado europeu é um grande consumidor de café, e a Inglaterra é um ponto estratégico para distribuição. Com o Hub, vamos poder oferecer café no spot, com entrega imediata, em microlotes ou quaisquer quantidades, facilitando a entrega no Reino Unido e até no restante do continente. Isso será possível pelo fato de sempre se ter café disponível em armazéns no território em nome da Expocacer. A ação faz parte do nosso programa de internacionalização, e procura deixar o produtor mais conectado ao consumidor".Em 2024 a cooperativa bateu recorde e registrou aumento de 41% em exportação de cafés, em comparação ao ano anterior. Foram mais de 550 mil sacas de 60 kg vendidas para o mercado externo, com um faturamento de cerca de R$ 840 milhões. O mercado cafeeiro também está em ascensão por causa da crescente cultura de consumo da bebida entre a população mais jovem. Criada em 1993, com sede em Patrocínio (MG), a infraestrutura da Expocacer contempla dois armazéns com capacidade para cerca de 1 milhão de sacas. Atualmente são atendidos mais de 740 produtores, com exportação para mais de 35 países, nos 5 continentes.