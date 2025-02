Brasil abre 137.303 vagas formais de trabalho em janeiro, bem mais do que o esperado

BRASÍLIA (Reuters) -O Brasil abriu 137.303 vagas formais de trabalho em janeiro, quase três vezes mais do que o esperado pelo mercado, após um dezembro de fechamento recorde de postos, mostraram dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado foi fruto de 2.271.611 admissões e 2.134.308 desligamentos e ficou muito acima da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de criação líquida de 48.000 vagas.

Na segunda-feira, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já havia antecipado que o dado superaria os 100 mil postos.

O saldo de janeiro foi menor do que o registrado no mesmo mês de 2024, que teve abertura de 180.395 vagas. Já em janeiro de 2023, foram criados 83.297 postos de trabalho, segundo dados sem os ajustes com informações prestadas com atraso pelas empresas.

O resultado de janeiro mostra uma recuperação em relação aos dados registrados em dezembro de 2024, quando houve fechamento de 535.547 vagas, o pior mês para a nova série histórica do Caged, com início em 2020.

Apesar de dezembro historicamente apresentar mais desligamentos do que admissões, o fechamento líquido de vagas no mês superou a expectativa de economistas apontada em pesquisa anterior da Reuters de encerramento de 402.500 vagas.

O resultado de janeiro vem em meio a um ciclo de aperto monetário iniciado em setembro pelo Banco Central e que já levou a taxa básica de juros a 13,25%, com a indicação de nova alta de 1 ponto percentual em março.

Dos cinco grupamentos de atividades econômicas, quatro registraram saldos positivos de vagas em janeiro. A indústria liderou a abertura de vagas, com 70.428 postos, seguido pelo setor de serviços, com 45.165 vagas. O setor de agropecuária criou 35.754 vagas. Já o setor de comércio foi o único que registrou saldo negativo, com fechamento de 52.417 vagas.

