BP muda estratégia e anuncia cortes em renováveis e mais investimentos em petróleo

Por Arunima Kumar

(Reuters) - A BP reduziu o investimento previsto em energia renovável e disse, nesta quarta-feira, que pretende aumentar gastos anuais com petróleo e gás para US$10 bilhões, em uma mudança de estratégia para otimizar lucros e retornos para os acionistas.

A empresa cortou mais de US$5 bilhões do orçamento anual previsto anteriormente para negócios de transição energética, e agora estima um investimento entre US$1,5 bilhão e US$2 bilhões por ano.

"Aumentaremos o investimento em 'upstream' e a produção para nos permitir produzir energia com uma margem alta nos próximos anos. Concentraremos nosso 'downstream' em mercados em que temos posições integradas de liderança", disse o presidente-executivo da BP, Murray Auchincloss, em um comunicado.

Em 2020, sob comando do ex-presidente Bernard Looney, a BP se comprometeu a reduzir a produção de petróleo e gás em 40% e aumentar rapidamente a produção de energias renováveis até 2030. Em 2023, a companhia diminui a meta para 25%.

Agora, a BP busca aumentar a produção diária de petróleo e gás para entre 2,3 milhões e 2,5 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boepd) até 2030.

No setor de energia, grandes empresas que mudaram suas estratégias para reduzir emissões de carbono e frear as mudanças climáticas voltaram a focar seus negócios em petróleo e gás, que têm gerado retornos mais fáceis, à medida que os preços dos combustíveis fósseis se recuperaram das baixas na pandemia da Covid-19.

"Seremos muito seletivos em nossos investimentos nesta transição, inclusive por meio de plataformas inovadoras com pouca necessidade de capital. É uma BP renovada, com um foco inabalável no aumento do valor de longo prazo para os acionistas", disse Auchincloss.

A BP tenta reconquistar a confiança de investidores depois de ter apresentado um desempenho inferior ao de seus pares. A companhia enfrentou pressão adicional para fazer mudanças transformadoras depois que o fundo ativista Elliott Investment Management adquiriu uma participação da empresa.

"O novo foco em hidrocarbonetos é positivo para a BP, assim como a redução geral dos gastos, que é impulsionada pelo corte de despesas com energias renováveis", disse Allen Good, diretor de pesquisa de ações da Morningstar.

"Juntamente com as alienações de ativos, isso deve melhorar o balanço patrimonial e os retornos. No entanto, ainda há pouco ou nenhum crescimento da produção, e a taxa de recompra da BP foi reduzida substancialmente", disse Good.

A BP planeja aumentar seus dividendos em pelo menos 4% por ação anualmente e espera recompras de ações no primeiro trimestre entre US$750 milhões a US$1 bilhão, uma estimativa abaixo da previsão anterior, de US$1,75 bilhão.

A empresa disse que está revisando negócios do seu empreendimento no setor de lubrificantes, a Castrol, e que tem o objetivo de desinvestir US$20 bilhões até 2027.

As despesas anuais da BP estão estimadas entre US$13 bilhões e US$15 bilhões até 2027, reduzindo até US$3 bilhões em gastos se comparado com os níveis de 2024. A companhia prevê despesas de capital em torno de US$15 bilhões para 2025.

(Reportagem de Arunima Kumar, em Bengaluru)