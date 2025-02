Bortoleto estreia como piloto da Sauber em testes da F1 no Bahrein

? Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) February 26, 2025

O brasileiro foi contratado pela Sauber em novembro passado, após duas conquistas consecutivas: a primeira na Fórmula 3 (2023) e depois na Fórmula 2 (2024). Em 2011, com apenas sete anos, Bortoleto começou nas pistas de kart. Após um ano começou a colecionar conquistas, ainda na categoria Mirim: foi campeão do Open Brasileiro, vice-campeão do Campeonato Brasileiro e vice-campeão do Paulista - todas no kart. Em 2018, o piloto deixou o Brasil em busca de competições na Europa e ganhou ainda mais experiências. Foi campeão sueco de Kart e vice na WSK Super Master Series.

Em 2020, Bortoleto competiu na F4 italiana, terminando em quinto lugar (uma vitória e quatro outros pódios). No ano seguinte, passou a disputar a a Fórmula Regional Europeia (Freca), na equipe FA Racing, montada pelo espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial. O brasileiro terminou em 15º lugar na classificação geral, a quinta melhor marca dentro os 25 pilotos iniciantes na categoria. Em 2022, ainda competindo na Freca, o paulista passou a defender a equipe francesa R-Ace GP e terminou o ano com a sexta colocação geral: foram duas vitórias (Spa-Francorchamps e circuito de Barcelona-Catalunha) e outros cinco pódios.