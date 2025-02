Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, com ganhos liderados por Hong Kong

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/02/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, com a de Hong Kong se destacando em meio a um forte desempenho de ações de corretoras e de tecnologia.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 3,27% em Hong Kong, a 23.787,93 pontos. Entre corretoras, a China International Capital Corp. (CICC) disparou 19% e a China Galaxy Securities, 17%, após relatos de que as duas pretendem fundir suas operações, em um acordo que daria origem à terceira maior do setor na China. Em tecnologia, Meituan avançou 9,84% e Alibaba, 4,82%, após Hong Kong anunciar planos de investir o equivalente a cerca de US$ 129 milhões em pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial (IA).

Na China continental, os mercados também ficaram no azul, impulsionadas por ações de semicondutores. O Xangai Composto subiu 1,02%, a 3.380,21 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve alta de 1,10%, a 2.097,14 pontos.

Em outras partes da região asiática, o sul-coreano Kospi avançou 0,41% em Seul, a 2.641,09 pontos, revertendo perdas de mais cedo no pregão, e o Taiex registrou ganho de 0,50% em Taiwan, a 23.402,5 pontos.

Na contramão, o japonês Nikkei caiu 0,25% em Tóquio, a 38.142,37 pontos, pressionado por ações de chips, à medida que preocupações sobre a economia dos EUA e ofensiva tarifária do governo Trump pesaram no sentimento. Os fabricantes de semicondutores Tokyo Electron e Renesas Electronics tombaram 5,2% e 3,8%, respectivamente.

Na Oceania, a bolsa australiana recuou pelo segundo dia consecutivo, com baixa de 0,14% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.240,70 pontos.

