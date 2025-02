Bahia vence The Strongest (3-0) e vai à 3ª fase da Libertadores

O Bahia avançou para a terceira fase da Copa Libertadores-2025 ao vencer o The Strongest nesta terça-feira (25) por 3 a 0 na Arena Fonte Nova, em Salvador, diante de mais de 45 mil espectadores.

O time brasileiro, que havia conseguido um empate (1-1) nos 3.600 metros de altitude de La Paz, foi muito superior ao adversário numa partida de volta em que 'El Tigre' boliviano sofreu a expulsão de Adrián Jusino aos 45 minutos.

Um pênalti grosseiro do zagueiro boliviano Martín Chiatti aos 38 minutos, em que não conseguiu desviar a bola em sua área, tropeçou e cometeu falta dura sobre um atacante rival, abriu caminho para a vitória do Bahia.

O uruguaio Luiano Rodríguez foi o encarregado de cobrar a penalidade máxima aos quarenta minutos, e com um chute no meia do gol abriu o placar.

Ademir, com dois gols, aos 48 e 63 minutos, garantiu a vitória do Bahia.

O Tricolor jogará agora contra o vencedor do confronto entre o uruguaio Boston River e o chileno Ñublense, que será definido nesta quarta-feira em Chillán (Chile) após a vitória da equipe uruguaia por 1 a 0 no jogo de ida.

-- Jogos de volta da 2ª rodada (entre parêntesis os resultados dos de ida e em maiúscula os classificados para a 3ª fase):

Terça-feira

Em Bogotá: Independiente Santa Fe (COL) - DEPORTES IQUIQUE (CHI) 1-2 nos pênaltis, 2-1 no tempo regulamentar (1-2)

Em Salvador: BAHIA (BRA) - The Strongest (BOL) 3-0 (1-1)

Em Buenos Aires: Boca Juniors (ARG) - ALIANZA LIMA (PER) 4-5 nos pênaltis, 2-1 no tempo regulamentar (0-1)

Quarta-feira

Em Chillán: Ñublense (CHI) - Boston River (URU) (0-1)

Em Guayaquil: Barcelona (EQU) - El Nacional (EQU) (1-0)

Em São Paulo: Corinthians (BRA) - Universidad Central (VEN) (1-1)

Quinta-feira

Em Assunção: Cerro Porteño (PAR) - Monagas (VEN) (4-0)

Em Arequipa: Melgar (PER) - Deportes Tolima (COL) (1-0)

