Avião fica a 790 metros de atingir jato que invadiu pista de pouso nos EUA

Um avião da empresa Southwest Airlines teve que arremeter após uma outra aeronave cruzar a pista de pouso do aeroporto de Chicago, nos Estados Unidos, na manhã desta terça-feira (25). Aeronaves ficaram a 790 metros de distância, segundo órgão de fiscalização do tráfego aéreo. Ninguém ficou ferido.

O que aconteceu

Voo 2504 saiu de Omaha, no Nebrasca, às 7h30 (hora local), com pouso previsto às 9h10 no Aeroporto Internacional Midway, em Chicago. Não há a informação de quantas pessoas estavam a bordo.

Um spotter —nome dado a pessoas que gravam e tiram fotos de aviões gravou o momento. Na hora do pouso, piloto do avião percebeu que um jato estava "cruzando" a pista. O trem de aterrissagem nem chega a encostar na pista, quando o avião sobe novamente.

Manobra foi considerada de precaução para evitar um acidente. FAA (Administração Federal de Aviação, na tradução livre) disse que a menor distância entre as aeronaves foi de aproximadamente 790 metros.

Não houve feridos, e aeronave pousou normalmente minutos depois. Órgão de fiscalização norte-americano afirmou à emissora de TV ABC-7 que a gravação da torre de controle aponta que os controladores de tráfego aéreo mandaram o jato comercial não cruzar a pista, mas a ordem foi desobedecida. Motivo vai ser apurado.