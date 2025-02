Pedágio 100% autônomo começa a funcionar no Brasil; veja como funciona

O pedágio com autoatendimento já existe no Brasil, mas a BR-080 em Goiás se tornou a primeira rodovia do país a oferecer uma praça de pedágio 100% autônoma. As cabines de cobrança continuam existindo, mas, em todas elas, o motorista paga sem nenhuma interação com outro ser humano, como em um estacionamento de shopping.

O serviço pioneiro fica em Santa Rita do Novo Destino (GO), onde os atendentes foram substituídos por totens. Ao se aproximar do monitor, basta ao motorista escolher, na tela, a opção de pagamento, que pode ser cartão de crédito, débito ou dinheiro.

É possível inserir o cartão na maquininha, ou simplesmente utilizar o pagamento por aproximação, compatível com smartphones que têm Apple Pay, por exemplo. No caso de pagamento em dinheiro, a máquina ainda é capaz de fornecer troco. Uma vez pago, o motorista escolhe se quer o recibo do pedágio ou não.

Segundo a Ecovias do Araguaia, cerca de 40 mil motoristas utilizaram essa modalidade no mês de janeiro, quando a tecnologia estreou. Dado o volume, é natural que haja problemas. Nesse caso, é possível pedir ajuda pela tela do totem e sempre haverá um funcionário à disposição no local, diz a concessionária.

Praça de pedágio automática mantém estrutura tradicional, mas só tem funcionários para auxiliar em caso de problemas Imagem: Divulgação

Em outras praças de pedágios geridas pela Ecovias do Araguaia também há opção de usar as cabines autônomas. Nesses locais — assim como em pontos das rodovias Raposo Tavares e Castello Branco, em São Paulo —, a automatização é limitada: só há uma cabine automática em cada sentido, com prioridade para os veículos de passeio.

O pedágio via autoatendimento já é comum na Europa e nos Estados Unidos, mas carecia de previsão legal no Brasil. Com a Resolução 1013/2024 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), regulou-se o pedágio free flow mas também veio maior segurança jurídica para a modalidade de autoatendimento.

Máquinas da Ecovias do Araguaia aceitam cartões e até dão troco no caso de pagamento em dinheiro Imagem: Divulgação

A praça de Santa Rita do Novo Destino não deve ser a única 100% autônoma por muito tempo, dado que a Ecovias do Araguaia tem planos para expandir o serviço. A CCR é até mais radical, planejando acabar com os pagamentos em dinheiro já no ano que vem e apostar nos totens cada vez mais.