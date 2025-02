Atriz Michelle Trachtenberg, de 'Buffy' e 'Gossip Girl', morre aos 39 anos

Michelle Trachtenberg, atriz conhecida por seus papéis em séries como "Buffy, a Caça-Vampiros" e "Gossip Girl", foi encontrada morta nesta quarta-feira (26) em seu apartamento, segundo a imprensa americana. Ela tinha 39 anos.

Após receber uma chamada de emergência, a polícia foi até o apartamento da atriz em Manhattan, onde a encontrou inconsciente e sem resposta por volta das 8h locais (6h no horário de Brasília), segundo The New York Times.

A equipe médica certificou sua morte. Embora no momento não tenha detalhado as causas, a polícia descartou que se trate de uma morte violenta.

O canal ABC News, citando fontes anônimas, informou que a atriz tinha se submetido recentemente a um transplante de fígado.

Nascida em Nova York, Trachtenberg começou a carreira no filme "A Pequena Espiã" (1996), atuando ao lado de Rosie O'Donnell, e na série infantil "As Aventuras de Pete e Pete" (1994-1996).

Mas sua grande oportunidade veio em 2000 na série "Buffy, a Caça-Vampiros", onde interpretou Dawn, a irmã mais nova da personagem principal, vivida por Sarah Michelle Gellar, até 2003.

Mais tarde, foi a vilã da alta sociedade Georgina Sparks na bem-sucedida série "Gossip Girl", de 2008 a 2012, na qual trabalhou ao lado de Blake Lively, Penn Badgley e Leighton Meester.

Também atuou nos filmes "Eurotrip" (2004), "17 Outra Vez" (2009) e "The Scribbler" (2014), e fez participações especiais em séries como "Weeds" (2011) e "Mercy" (2009-2010).

