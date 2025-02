Ar-condicionado é item mais procurado por quem compra imóvel em São Paulo

A procura por ar-condicionado aumentou entre os compradores de imóveis em São Paulo em 2024, segundo o Relatório de Compra e Venda do QuintoAndar. O filtro do item foi o mais utilizado na plataforma ao longo do último ano.

O crescimento da demanda indica uma mudança no perfil das buscas, com compradores priorizando conforto térmico na escolha de um imóvel. O interesse pelo equipamento supera outros fatores tradicionalmente valorizados, como localização e estrutura interna.

O que aconteceu

Interesse aumentou em 2024. A pesquisa anual do grupo imobiliário QuintoAndar divulgada sexta-feira (21) revelou que o ar-condicionado se tornou um dos itens mais buscados por quem deseja comprar um imóvel na capital paulista. Em 2023, ele ocupava apenas a sétima posição no ranking de preferências.

Ondas de calor podem ter influenciado a demanda. O ano de 2024 foi marcado por sucessivos recordes de temperatura em São Paulo, no contexto do ano mais quente desde 1961, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. As altas temperaturas levaram muitos compradores a priorizar imóveis que já possuam o equipamento ou permitam sua instalação.

Restrição em condomínios também pesa na escolha. Muitos edifícios na cidade não autorizam a instalação do ar-condicionado por questões estéticas ou estruturais. Segundo Thiago Reis, gerente de Dados do QuintoAndar, a busca por imóveis que já tenham essa permissão facilita a decisão de compra.

Cariocas querem sol

Características estruturais pesam mais do que itens adicionais. No Rio de Janeiro, esses são os filtros mais utilizados por quem busca um novo lar, segundo dados do QuintoAndar. Diferentemente de móveis planejados ou ar-condicionado, fatores como a posição solar, a vista e o andar do apartamento são definitivos e não podem ser alterados após a compra. Esses aspectos influenciam diretamente na valorização do imóvel.

Clima da cidade influencia a preferência dos compradores. Segundo especialistas do setor, a incidência do sol pela manhã mantém o ambiente mais fresco ao longo do dia, algo essencial em um local quente e úmido como o Rio. Já a vista livre garante mais privacidade e pode agregar valor ao imóvel, especialmente em bairros com paisagens privilegiadas.

Preço do metro quadrado

Valor dos imóveis perdeu para inflação. Em 2024, em São Paulo e no Rio, o preço do metro quadrado subiu 4,28% na capital paulista e caiu 2,95% no Rio de Janeiro, enquanto a inflação medida pelo IPCA foi de 4,83%. Isso resultou em uma desvalorização real de 0,55% em São Paulo e de 7,78% no Rio.

Belo Horizonte teve leve alta acima da inflação. O preço médio do metro quadrado na capital mineira cresceu 5,93% no ano, o que representa um ganho real de 1,1% após o ajuste pela inflação. O valor médio dos imóveis em BH encerrou 2024 em R$ 5.032 por metro quadrado.

Taxa de juros influencia o mercado imobiliário. Segundo Thiago Reis, a alta da Selic tem reduzido a demanda e dificultado o financiamento de imóveis. Com bancos elevando as taxas, muitos compradores adiaram a aquisição. A expectativa é de que a desvalorização real dos imóveis continue nos próximos meses.

Selic permanecerá alta. O Banco Central sinalizou no final do ano passado que a taxa básica de juros sofrerá novo aumento em março de 2025. Com isso, o valor de financiamento pode continuar dificultando a compra de imóveis por parte dos brasileiros fazendo com que o metro quadrado continue desvalorizando.