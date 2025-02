Babyliss Taiff modela os cachos quase sozinho: 'Fácil e rápido de usar'

Desde que vi alguns vídeos no TikTok e YouTube, fiquei curiosa para testar o Curves Automatic, da Taiff— principalmente por parecer prático e fácil de usar. Trata-se de um modelador com haste giratória que permite fazer cachos de diferentes formatos e tamanhos. A diferença para outros modelos de babyliss é que ele se encarrega de puxar a mecha e ondulá-la para você.

Eu tenho zero familiaridade com modeladores, escovas e afins, pois gosto de usar meu cabelo ao natural, mas me surpreendi com a praticidade do Curves Automatic. A seguir, conto como foi minha experiência com o produto e para quem indico:

O que eu gostei

Versatilidade. O Curves Automatic é capaz de atender diversos desejos e necessidades. São três opções de temperaturas (170 °C para cabelos finos, 190 °C para médios e 210 °C para fios grossos e difíceis de segurar a modelagem) exibidas em um visor digital. Ele também mostra uma das três possibilidades de ajustes de tempo disponíveis: 13 segundos para ondas, 15 para cachos largos e 17 segundos para cachos definidos.

Imagem: Arquivo pessoal

Conveniência. Esse modelador da Taiff tem cabo giratório de 2,5 m, permitindo liberdade de movimentos, e é bivolt. Ou seja, dá para levá-lo a qualquer lugar. Outra característica que achei interessante foi o sistema giratório que é controlado por dois botões, possibilitando a criação de cachos e ondas em diferentes sentidos.

Facilidade de uso. Basta encaixar a mecha de cabelo na abertura da ponteira do modelador, deixar a mecha descer o máximo possível e acionar o botão do sistema giratório. Segundo o manual, o ideal é pegar uma mecha de aproximadamente 2 a 3 cm de largura por vez.

Hi-tech. O produto conta com a tecnologia Turbo Íon, que libera milhões de íons pelas quatro saídas do tubo que entram diretamente em contato com o seu cabelo, deixando-o com muito mais brilho e menos frizz.

Pontos de atenção

Modo de uso. Apanhei um pouco até pegar o jeito de encaixar a mecha na ponteira para ser puxada. Li alguns comentários de usuárias compartilhando o mesmo perrengue, mas avisando que tudo é questão de praticar. Para mim, funcionou melhor dando uma leve torcida na mecha antes.

Durabilidade. Alguns usuários relataram que o penteado, embora bonito, durou menos tempo do que imaginavam. Então vale a pena caprichar no fixador após o uso para segurar bem os cachos e as ondas.

Calor. O ideal é sempre aplicar um protetor térmico antes, porque o aparelho com potência de 39 W esquenta rápido.

O que mudou para mim?

Resultado natural. Minha intenção ao testar o Curves Automatic foi destacar a parte da frente do meu cabelo, que é repicada em camadas, com ondas sutis. Meu cabelo é fino, mas nunca segurou muito o efeito de modelagens, por isso escolhi a temperatura de 210 °C e o ajuste de tempo de 13 segundos.

O fato de ter dois botões que permitem o giro para duas direções diferentes acaba resultando num penteado mais descontraído e menos "certinho", do jeito que eu pretendia. Ah, e com brilho!

Praticidade. Como já mencionei, não tenho muita prática com modeladores. Nunca fiz babyliss em casa, só em salão, então não conto com muitos parâmetros para comparar, mas o fato é que achei o Curves Automatic muito fácil de usar e com resultados bem rápidos.

Depois de usar o modelador Imagem: Arquivo pessoal

Antes de usar o modelador Imagem: Arquivo pessoal

Quem vai gostar do produto

O Curves Automatic é mais prático do que um babyliss convencional e tem um funcionamento que permite criar diversas possibilidades e efeitos no cabelo em casa. É fácil e rápido de usar - aposto que os experientes em cachos e ondas vão se esbaldar - e eu certamente vou adotar em outras ocasiões.

