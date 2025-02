Ambev distribuirá dividendos de R$ 0,1276 por ação; "ex" em 17/03

O conselho de administração da Ambev aprovou a distribuição de dividendos de R$ 0,1276 por ação da companhia, com base nos saldos disponíveis no balanço extraordinário levantado em 31 de janeiro de 2025.

Desses, o montante correspondente ao lucro apurado no período de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2025 serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2025 e o restante será imputado a reserva de investimentos constituída em exercícios anteriores.

O pagamento será feito no dia 4 de abril de 2025, com base na posição acionária de 14 de março de 2025 no que se refere à B3 e 18 de março de 2025 no que se refere à New York Stock Exchange (NYSE).

As ações e os ADRs passarão a ser negociados ex-dividendos a partir de 17 de março de 2025.