Alianza Lima elimina Boca da Libertadores nos pênaltis em Buenos Aires

O Alianza Lima surpreendeu na Copa Libertadores-2025 nesta terça-feira (25), ao eliminar o gigante Boca Juniors na segunda fase, numa dramática disputa de pênaltis por 5 a 4, em Buenos Aires.

Diante de cerca de 54 mil espectadores em La Bombonera, a equipe peruana conseguiu o feito graças ao goleiro Guillermo Vizcarra, melhor jogador da partida, que defendeu o quinto pênalti, cobrado por Alan Velasco, após cinco chutes de seus companheiros.

O Boca venceu por 2 a 1 após noventa minutos e empatou o confronto no placar agregado - o Alianza Lima havia vencido por 1 a 0 no jogo de ida - com gols de Miguel Trauco aos 5 minutos e Kevin Zenón aos 58.

O veterano atacante argentino Hernán Barcos marcou o gol do Alianza Lima aos 19 minutos.

Na terceira rodada, o Alianza Lima enfrentará o chileno Deportes Iquique por uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

- Fracasso retumbante do Boca -

Já o Boca Juniors sofreu um duro golpe e ficou de fora tanto da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana, pois se tivesse vencido a equipe peruana teria a garantia de disputar pelo menos a Sul-Americana.

Forçado pelas circunstâncias, após perder o jogo de ida, o Boca encurralou os visitantes desde o início, e logo equilibrou o confronto com o gol que abriu o placar, num cruzamento do uruguaio Saracchi pela esquerda em que Miguel Trauco concluiu sem dar chances a Viscarra.

Durante vários minutos, o Boca teve a posse de bola, mas faltou ao time local uma mudança de ritmo para surpreender o Alianza Lima que esperava bem organizado, com bom trabalho dos zagueiros Zambrano e Garcés para afastar as bolas, e com a movimentação de Lavandeira no meio de campo, à espera de uma oportunidade.

E essa ocasião veio com uma falta infantil de Zenón no canto direito. O uruguaio Pablo Cepellini cobrou na área e o veterano 'Pirata' Barcos se antecipou a Marcos Rojo e com uma forte cabeçada fez 1 a 1, que desencadeou o nervosismo em La Bombonera.

Com esse resultado, que deixava o Boca fora da Libertadores, a torcida local começou a empurrar mais o time argentino.

- Viscarra gigante -

O Boca se encheu de dúvidas e parecia desorganizado. Já o Alianza Lima quase virou o jogo em um grande contra-ataque, quando Eryck Castillo avançou sozinho pelo meio, mas o goleiro Marchesin brilhou ao vencer o mano a mano sem cometer pênalti e indo direto na bola.

Tentando passes em torno da área adversária, com o uruguaio Cavani travado e desconectado, o Boca não conseguiria gerar uma única situação clara para voltar a ficar em vantagem, ao mesmo tempo em que crescia a impaciência de seus milhares de torcedores.

No segundo tempo Cavani tentou um chute rasteiro de pé esquerdo que acertou a trave direita, e o goleiro Viscarra começou a se consagrar ao interceptar um chute de Zenón.

O domínio do time 'xeneize' naquele setor foi total e não demorou muito para chegar o segundo gol do Boca. Foi após uma cobrança de escanteio do chileno Palacios que Rojo cabeceou, Viscarra defendeu, mas o rebote sobrou para Zenón empurrar para a rede de cabeça.

O duelo cresceu em tensão, com um tumulto geral que gerou vários cartões amarelos, mas ninguém foi expulso, e o Boca buscou mais na reta final, mas esbarrou na segurança de Viscarra.

Nos acréscimos, o Boca teve duas chances, com uma cabeçada de Giménez que foi defendida pelo goleiro, e já aos 90+8 minutos, Cavani furou de maneira inacreditável, com a bola à sua frente, a um metro do gol vazio.

O jovem goleiro Leandro Brey, especialista em pênaltis, entrou no lugar de Marchesin, mas a sorte não favoreceu o Boca.

O Alianza Lima foi perfeito com Paolo Guerrero, Gaibor, Trauco, Noriega e Lavandeira acertando os cinco chutes. Rojo, Cavani, Alarcón e Giménez converteram para o Boca, mas o último pênalti, de Alan Velasco, foi chutado fraco e defendido por Viscarra, o herói da noite e da classificação histórica do Alianza Lima.

Para o Boca é um golpe muito duro, que ameaça encerrar o ciclo do técnico Fernando Gago após a eliminação precoce na Libertadores, que era um de seus grandes objetivos da temporada.

str/ma/aam

© Agence France-Presse