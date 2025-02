Albaugh abre três novas filiais em pontos estratégicos do País

São Paulo, 26 - A Albaugh, norte-americana do setor de agroquímicos, anunciou a abertura de três novas filiais no Brasil. Já em operação, os centros logísticos estão localizados em Aparecida de Goiânia (GO), Dourados (MS) e Uberaba (MG). Estas regiões foram escolhidas estrategicamente para tornar ágil a entrega de insumos agrícolas, conforme comunicado oficial da empresa."A confiabilidade do serviço de entrega é um diferencial nas operações da Albaugh, sendo que as novas filiais se somam a atual rede logística que inclui instalações em LEM (BA), Rondonópolis (MT), Carazinho (RS), Ibiporã (PR), Paulínia (SP) e Resende (RJ)", ressaltou a companhia.Segundo a Albaugh, as novas filiais são uma resposta aos desafios logísticos enfrentados atualmente pela cadeia nacional de agroquímicos. Além disso, fazem parte de um plano estratégico que, em 2024, a destacou como a empresa com o maior crescimento no setor de proteção de cultivos. Conforme a Albaugh, a abertura de outras filiais também está sendo estudada.