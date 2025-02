Advogado de Braga Netto se reúne com Zanin e fala em 'mácula' em julgamento

A defesa do ex-ministro Braga Netto se reuniu nesta quarta-feira (26) com ministro Cristiano Zanin, do STF, e afirmou ter pedido o direito de defesa seja respeitado.

O que aconteceu

Advogado José Luís de Oliveira Lima disse que, se isso não ocorrer o julgamento da denúncia da PGR, poderá ter uma "mácula". Braga Netto foi denunciado sob a acusação de tentativa de golpe de Estado, juntamente com outras 33 pessoas, entre elas o ex-presidenteJair Bolsonaro.

Defensor afirmou que ainda não teve acesso a todas as peças mencionadas na denúncia. Ao sair do encontro no STF, disse que levou ao ministro a importância da "garantia do direito de defesa em um caso dessa magnitude, que envolve um ex-presidente e um general de quatro estrelas".

Reunião estava prevista na agenda de Zanin. Ministro é o presidente da Primeira Turma do STF, onde deve ser julgada a denúncia contra Bolsonaro e Braga Netto. Como presidente do colegiado, cabe a ele decidir quando o caso será levado para julgamento na Turma.

Advogado lembrou que ministro já esteve do "outro lado". Defensor do general relembrou que ministro atuou como advogado até ser indicado por Lula ao STF —Zanin defendeu o presidente e conseguiu anular as condenações dele na Lava Jato.

Advogado de Bolsonaro também esteve no STF. Criminalista Celso Vilardi se encontrou nesta tarde com o ministro Alexandre de Moraes, relator da denúncia, e saiu sem falar com a imprensa. Os dois foram recebidos pelos ministros no salão branco do tribunal, durante o intervalo da sessão plenária desta tarde.