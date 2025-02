Ações de China e Hong Kong saltam com retomada da alta da tecnologia por novo impulso da IA

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong se recuperaram nesta quarta-feira, com a retomada da alta da tecnologia devido ao novo impulso de IA do país e com o avanço do setor financeiro diante do plano de fusão da CICC e da Galaxy Securities.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,02%, chegando perto da máxima desde dezembro de 2024, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,87%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 3,27%, interrompendo dois dias de perdas.

O Alibaba subiu 4,8%, recuperando as perdas de terça-feira, depois de anunciar planos para disponibilizar publicamente o modelo de IA para geração de vídeo e imagem. A Meituan teve alta de 9,8% e a JD.com ganhou 8,5%.

Isso ocorreu após um movimento semelhante da startup DeepSeek, que agora está correndo para lançar o modelo R2 de próxima geração, informou a Reuters.

"A narrativa de reavaliação da tecnologia da China ainda está presente devido ao otimismo em relação à IA, e o impulso deve ter um pouco mais de espaço após consolidação", disse Kenny Ng, estrategista da Everbright Securities International.

As corretoras chinesas subiram depois que a Reuters informou que a empresa estatal China International Capital Corp (CICC) está pronta para se fundir com a China Galaxy Securities em um acordo que criaria a terceira maior corretora do país.

As ações das duas corretoras em Hong Kong saltaram quase 20%, enquanto as ações listadas em Xangai atingiram seu limite diário de alta de 10% após a notícia.

O subíndice financeiro subiu 1,3% para liderar os ganhos onshore, depois que o Morgan Stanley elevou as metas de preços para os principais bancos chineses.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,25%, a 38.142 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 3,27%, a 23.787 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,02%, a 3.380 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,87%, a 3.959 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,41%, a 2.641 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,50%, a 23.402 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,20%, a 3.908 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,14%, a 8.240 pontos.