Accidente de ônibus mata 18 pessoas na Tailândia

Um acidente de ônibus no centro da Tailândia deixou 18 mortos nesta quarta-feira, informou a polícia, que suspeita de uma falha nos freios quando o veículo descia uma colina.

O veículo transportava funcionários do governo da província de Prachin Buri, ao leste de Bangcoc. No momento do acidente, 49 pessoas estavam no ônibus.

"Dezessete pessoas morreram no local e outra faleceu no hospital", afirmou o tenente-coronel da polícia Siwapass Phuripatchaiboonchu.

A Tailândia tem uma das piores estatísticas de segurança rodoviária do mundo, com quase 20.000 mortos nas estradas todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde.

