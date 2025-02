Wall Street fecha sem direção única diante de incertezas econômicas

Por Stephen Culp

(Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram sem direção única nesta terça-feira, com os índices S&P 500 e Nasdaq atingindo os menores níveis em um mês, conforme um relatório de confiança do consumidor norte-americano colocou em evidência crescentes incertezas econômicas.

Os índices S&P 500 e Nasdaq registraram a quarta sessão consecutiva no território negativo, enquanto o índice Dow Jones terminou o dia em alta leve.

"Este é claramente um dia de baixa demanda por risco e a continuação de um mês de baixa demanda por risco", disse Peter Tuz, presidente do Chase Investment Counsel.

"Muitas empresas estão expressando cautela sobre a direção dos gastos do consumidor norte-americano no momento, e o número de confiança do consumidor de hoje confirma isso."

O humor dos consumidores, que sustentam cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA, piorou consideravelmente em fevereiro, de acordo com o índice de confiança do consumidor do The Conference Board, que registrou a maior queda mensal desde agosto de 2021.

As crescentes incertezas dos consumidores foram reveladas por uma queda de 11,3% no componente de expectativas de curto prazo, bem abaixo do nível associado à recessão iminente, sugerindo que os norte-americanos estão cada vez mais ansiosos com o potencial impacto econômico negativo das políticas do governo do presidente Donald Trump.

O Dow Jones subiu 0,37%, para 43.621,16 pontos. O S&P 500 perdeu 0,47%, para 5.955,25 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 1,35%, para 19.026,39 pontos.

Entre os 11 principais setores do S&P 500, o de serviços de comunicação foi o que mais caiu, com o de produtos básicos de consumo apresentando os maiores ganhos percentuais.