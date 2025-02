VPB da agropecuária em 2025 deve crescer 9,1%, para R$ 1,46 tri, prevê CNA

São Paulo, 25 - A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) projeta para este ano Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária de R$ 1,46 trilhão, 9,1% superior ao de 2024. Segundo a CNA, em nota, a estimativa para a agricultura é de recuperação devido às condições climáticas, com expansão de 9% em 2025 na comparação com o ano passado, chegando a R$ 966,5 bilhões."Um dos destaques será a soja - maior participação no VBP agrícola (37% do total) -, que deve crescer 7,3% em receita. Mesmo com previsão de queda nos preços (4,5%), a produção deve aumentar 12,4%", disse. O VBP do milho deve crescer 17,6%, com aumento da estimativa de produção (5,46%) e de preços (11,6%), assim como para o café arábica (42,6%) e o café robusta (81,1%), por causa da valorização do produto.Conforme a CNA, na pecuária, a projeção para o VBP em 2025 é de R$ 496,4 bilhões, faturamento 9,2% superior ao de 2024. A carne bovina, que responde por 50,1% da receita pecuária, deve ter alta de 17,8% na receita.A entidade explica que o VBP corresponde ao faturamento bruto do setor primário (dentro da porteira), considerando a produção agrícola e a pecuária, com base na média dos preços reais recebidos pelos produtores de todo o País.