VW Tera: o que já sabemos sobre o 'Gol dos SUV' que estreia no Carnaval

Faltam poucos dias para o Volkswagen Tera ser revelado, se tornando o SUV mais barato da marca no país. O projeto, de autoria brasileira, já teve alguns detalhes mostrados pela montadora, mas é durante o Carnaval que o carro surgirá despido e, literalmente, desfilará na Sapucaí.

Esse prestígio não é a à toa: os SUVs nunca venderam tanto no mundo, e o VW T-Cross não só é o líder do segmento como também foi o sexto veículo mais vendido do Brasil em 2024, com 83.996 unidades emplacados.

Isso tudo apesar de o T-Cross custar, no mínimo, R$ 152.490 (excluindo a versão PCD), enquanto rivais como o Fiat Pulse têm versões a R$ 105.990. O Citroën Basalt, por sua vez, pode ser encontrado até mesmo por R$ 89.990. É justamente para competir nessas faixa de preços que o Volkswagen Tera ganhará vida.

O que já sabemos sobre o VW Tera

As primeiras imagens do carro sem camuflagens vieram da Suécia, onde as marcas usam pistas de gelo para calibrar controles de tração e estabilidade e ABS. Há alguns poucos disfarces, mas é possível conferir o estilo quase total do carro, que já tem duas versões registradas: Tera Comfort e Tera High, segundo apurou UOL Carros.

VW Tera na Suécia, onde se usa o gelo na calibração de sistemas de controle do carro Imagem: Reprodução

A semelhança com o VW Nivus é óbvia, e ambos os SUVs tem origem na mesma plataforma MQB-A0, usada principalmente no Polo. A traseira do lançamento também valoriza o estilo cupê que está na moda e dá até para cravar que esse é um "mini-Nivus", pois o Tera medirá cerca de 4 metros — 20 cm a menos que o 'irmão'.

A semelhança estética não é à toa: entre os motivos, há o fato de o Nivus ter feito sucesso estético a ponto de sua carroceria ter sido reutilizada na Europa, onde vende-se o seu gêmeo VW Taigo. Além disso, a Volkswagen já têm o costume de homogeneizar bastante a cara de seus produtos.

Apesar de bonito para muita gente, o Nivus é só o quinto SUV mais vendido do Brasil; o que pode ter a ver com seu preço de, no mínimo, R$ 139.990. O Volkswagen Tera, entretanto, será bem mais barato: aposta-se em R$ 120.000 para a versão High. Já a Comfort pode chegar a R$ 110.000, a depender da audácia da marca.

A VW, entretanto, já tinha dado pistas da dianteira final Imagem: Divulgação

Para chegar a tais valores, a Volkswagen apostará no motor 1.0 turboflex batizado de 170 TSI. É o mesmo propulsor do velho up!, mas atualizado para chegar aos 116 cv e 16,8 kgfm. Com a transmissão automática de seis marchas, espera-se números de consumo próximos a 12,5 km/l de gasolina na cidade e 15,4 km/l na estrada. Com etanol, serão cerca de 8,9 km/l e 10,8 km/l, respectivamente.

Nos próximos anos, a expectativa é de que haja Volkswagen Tera híbrido flex, assim como uma versão mais barata com motor 1.0 aspirado de 84 cv vindo do Polo Track. Nesse caso, haverá câmbio manual de cinco marchas e abre-se espaço para preços ainda mais baixos - algo parecido com o que ocorre com outros rivais.

A fim de comparação, o Fiat Pulse com motor aspirado e câmbio custa R$ 105.990. Se o Tera custar menos, há a receita ideal para vendas bem elevadas, tornando-o um SUV onipresente e acessível que já faz render o apelido de "Gol dos SUVs".

Interior deve seguir o que a VW já oferece em carros como o Nivus Imagem: Reprodução

Por dentro do Tera, seria surpreendente se a Volks fizer algo que não seja copiar seus outros modelos. Portanto, o lançamento deve trazer quadro de instrumentos digital e central multimídia, ambos com duas opções de tamanho. Assim, a quantidade de telas no painel variará entre 15" e 21", a depender da combinação.

Em termos de acabamento, a tendência é de que a VW mantenha o uso amplo de plástico para revestir a cabine. Mas as críticas constantes do consumidor podem ter melhorias nesse aspecto, seja com revestimentos de tecido em algumas partes ou com técnicas de fabricação que texturizam o plástico de maneira mais agradável.

O novo Volkswagen Tera será revelado durante o Carnaval do Rio de Janeiro. Entre as ações preparadas pela marca, prevê-se até uma espécie de desfile do carro pela Sapucaí.