'Não vou atacar o Cid, me coloco no lugar dele', diz Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defendeu nesta terça (25) o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, disse que se "coloca no lugar dele" e que não iria "acusá-lo de nada". Na semana passada, a PGR denunciou Bolsonaro e outras 33 pessoas por tentativa de golpe e o ministro Alexandre de Moraes retirou o sigilo do conteúdo da delação de Cid.

O que aconteceu

"Não vou atacar o Cid, me coloco no lugar dele", disse Bolsonaro, em entrevista à Leo Dias TV. "[A última vez que falei com ele] foi quando fui para os Estados Unidos, em dezembro de 2022", disse.

Bolsonaro afirma que "todo mundo" procurava Cid. "O que acho do problema do Cid é que ele cresceu muito, todo mundo delegava para ele. Apelidei o telefone dele de 'muro das lamentações'. Todo mundo ligava para ele. Um general queria saber onde eu estava e fazer um pedido."

Cid "se empolgou" com a missão de ajudante de ordens, segundo o ex-presidente. Ele também afirmou que não escolheu Cid para o cargo.

Ele tinha um excesso de iniciativa, às vezes queria resolver sem falar com a pessoa adequada. [Fazia] De boa-fé, não quero acusá-lo de nada.

Bolsonaro, sobre Mauro Cid

Sobre a denúncia da PGR, Bolsonaro alega que tudo "foi em cima do telefone do Cid". "Tudo que está aí, foi em cima do telefone do Cid. Se ele fosse criminoso, teria apagado e sumido com esse telefone."

O ex-presidente também afirmou, em tom de brincadeira, que pode ser "preso amanhã cedo". "É horrível. Mas eu não reclamo para minha mulher, não reclamo para ninguém. Eu vou enfrentar tudo [...] [Posso] morrer na cadeia."

Delação do tenente-coronel foi um dos pontos-chave para investigação sobre trama golpista. A denúncia apresentada pela PGR se baseia no relatório da investigação da Polícia Federal, concluído em novembro passado, que apresentou documentos e trocas de mensagens que fundamentam as acusações.

Defesa de Bolsonaro

Estratégia da defesa é anular delação de Mauro Cid. Um dos advogados de Bolsonaro, Celso Vilardi, já afirmou que fará o pedido e criticou o andamento do processo. "Cadê os juristas, cadê os advogados que criticaram a Lava Jato? Qual é o recado que nós vamos passar para o país admitindo uma delação como essa?", questionou. "Precisamos ter cuidado porque é grave o que está acontecendo", disse.

Defesa pediu exclusão de Dino e Zanin e suspensão da denúncia. A demanda é que o prazo seja suspenso até que a corte decida sobre o afastamento dos ministros. Advogados também pediram que o plenário do Supremo se pronuncie sobre a própria competência para julgar um ex-presidente da República.

Caberá ao presidente do STF se pronunciar a respeito. Os dois ministros foram indicados pelo presidente Lula e compõem a Primeira Turma do STF, que deve julgar a denúncia contra Bolsonaro. Como mostrou o UOL, apesar de haver pressão de uma ala da corte para que o caso vá ao plenário, as chances de isso acontecer ainda são pequenas.