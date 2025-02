Trump diz que tarifas do Canadá e do México estão dentro do cronograma, apesar de esforços na fronteira e no combate ao fentanil

Por David Lawder e Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na segunda-feira que as tarifas sobre as importações canadenses e mexicanas estão "dentro do prazo e do cronograma", apesar dos esforços dos países para reforçar a segurança nas fronteiras e interromper o fluxo de fentanil para os EUA antes do prazo final de 4 de março.

"As tarifas estão avançando dentro do prazo e do cronograma", disse Trump em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente francês Emmanuel Macron. Ele foi questionado se o Canadá e o México fizeram o suficiente para evitar as tarifas de 25% dos EUA.

Muitos esperavam que os dois principais parceiros comerciais dos EUA pudessem persuadir o governo Trump a adiar ainda mais as tarifas que serão aplicadas a mais de US$918 bilhões em importações dos EUA provenientes dos dois países, de automóveis a energia. Isso poderia causar estragos na economia integrada da América do Norte, com o setor automotivo sendo particularmente atingido.

Trump não mencionou especificamente o prazo de 4 de março. Mais tarde, ele se referiu ao seu desejo de tarifas "recíprocas" para igualar as taxas e compensar as barreiras comerciais de todos os países, incluindo a França.

Trump e Macron não discutiram publicamente outro ponto de atrito - os impostos sobre serviços digitais impostos pela França, Canadá e outros países que visam as gigantes dos EUA, incluindo Google, Facebook e Amazon.

Na sexta-feira, Trump ordenou que seu governo retomasse as investigações tarifárias em países que cobram impostos sobre serviços digitais de empresas americanas.

O Canadá e o México tomaram medidas para reforçar a segurança na fronteira, o que lhes garantiu cerca de um mês de adiamento do prazo anterior de 1º de fevereiro para Trump impor as tarifas, com base em uma declaração de emergência nacional.

(Reportagem adicional de Jeff Mason)