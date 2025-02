Tremor de magnitude 6,1 é registrado na Indonésia, segundo agência americana

Um terremoto de magnitude 6,1 foi detectado nesta quarta-feira (26, data local) perto da ilha de Sulawesi, na Indonésia, informou o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

As autoridades deste enorme arquipélago do sudeste asiático não informaram de imediato sobre feridos ou danos provocados pelo sismo.

Segundo o USGS, o terremoto ocorreu às 6h55 locais (19h55 da terça-feira em Brasília) a uma profundidade de 10 quilômetros. O epicentro foi localizado no mar, perto da província de Sulawesi Norte.

A agência meteorológica indonésia estimou uma magnitude um pouco inferior (6) e descartou o risco de tsunami.

Este arquipélago está acostumado com os terremotos por sua localização no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de alta atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao sudeste da Ásia.

Um tremor de magnitude 6,2 em janeiro de 2021 matou mais de 100 pessoas em Sulawesi e deixou milhares de desabrigados. Em 2018, outro terremoto seguido de um tsunami causou mais de 2.200 mortes na mesma região.

Há dois meses, o país lembrou o 20º aniversário do pior desastre das últimas décadas, um terremoto de magnitude 9,1 seguido de um tsunami em 26 de dezembro de 2004, que matou mais de 170 mil pessoas na Indonésia.

