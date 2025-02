Por R$ 31, gel da Bio-Oil rende muito e resolveu ressecamento da minha pele

Para quem tem pele seca, extrasseca ou sensível, o gel para pele seca da Bio-Oil pode ser uma excelente — e baratinha! — alternativa no alívio de coceiras, descamação, asperezas e sensação de repuxamento.

Com textura em gel, o produto substitui a água inativa existente em cremes hidratantes por óleo, tornando a fórmula 100% ativa e com maior poder de absorção da pele. Os efeitos começam a surgir a partir de 15 dias.

Eu testei o produto por mais de três semanas e conto tudo o que achei abaixo:

O que eu gostei

Aroma. O produto tem aquele cheirinho típico de cosmético de clínica de estética, sabe? Só de sentir a fragrância suave parece que os efeitos já começam a surgir. Eu achei uma delícia.

Textura. Em gel, vira um óleo bem fluido ao aplicar e promove uma sensação de conforto na hora. Quando a pele está ressecada, é um alívio e tanto.

Multiuso. O Gel para Pele Seca da Bio-Oil pode ser usado no rosto e/ou no corpo, facilitando muito a rotina diária de cuidados com a pele.

Rentabilidade. A campanha de divulgação do gel da Bio-Oil não exagera: uma gota rende muito mesmo. Basta um pouquinho de produto para cobrir todo o rosto, sem deixar de lado nenhum cantinho. Mesmo após três semanas de uso, o meu pote com 100 ml (86 g) ainda parece cheio.

Valor. Quem tem pele seca ou sensível sabe que muitos produtos eficazes são caros, apesar do custo-benefício. Este gel custa menos de R$ 31.

Pontos de atenção

Tipo de pele. Embora o fabricante informe que o gel da Bio-Oil também pode ser aplicado em peles oleosas, é preciso atenção. A minha pele do rosto é seca com tendência à sensibilidade - se eu tomo banho muito quente, por exemplo, tenho uma sensação de repuxamento assim que a enxugo.

Eu notei que a minha pele absorveu melhor nas áreas em que ela fica mais ressecada, ou seja, maçãs do rosto e nas laterais das abas do nariz. Na testa, que ficou brilhando por um tempo, o produto demorou para ser absorvido. Assim, a impressão que tive é que o gel funciona melhor mesmo em regiões ressecadas.

Aparência. É possível que algumas pessoas achem o produto um pouco pegajoso, porque ele não tem uma absorção muito acelerada. Também por conta disso, acaba não "sumindo" no rosto: é visível que você passou algum produto. O ideal, então, é aplicar e deixar agir à noite enquanto você maratona alguma série ou lê um livro.

Sabor. Sim, você não leu errado. O fabricante também diz que o produto pode ser aplicado nos lábios para hidratação. O efeito fica ótimo - parece um gloss transparente mais diluído -, mas o gosto na boca não é dos mais agradáveis. O ideal, para quem for tentar, é experimentar passar nos lábios à noite.

O que mudou para mim

Cútis macia. Apliquei o gel logo depois do meu banho noturno por 15 dias. Ao acordar, senti uma mudança gradativa na maciez da minha pele. Também notei que com o uso constante, a pele do rosto ficou menos sensibilizada após banhos quentes.

Cuidados com mãos e unhas. De vez em quando eu sofro com um quadro de alergia após a manicure. As cutículas ficam secas e as "pelinhas" em torno das unhas se soltam, ficando cada vez mais ressecadas enquanto a pele se regenera. Tive uma dessas crises durante o teste do gel da Bio-Oil e resolvi aplicar o produto nas mãos antes de ir dormir. Em poucos dias o quadro se normalizou.

Regiões sensíveis. Também usei o gel em áreas naturalmente mais secas do corpo - joelhos, cotovelos e calcanhares - e notei a diferença na aparência da pele.

Para quem esse produto é indicado

Com a proposta de hidratar e aliviar o ressecamento, coceira, descamação e aspereza, o Gel para Pele Seca Bio-Oil é indicado principalmente para quem tem pele muito seca ou sensível. No meu caso, funcionou, mas ressalto que é melhor adotar esse gel na rotina noturna, uma vez que demora um pouquinho para secar.

Em resenhas na Amazon, muitos usuários também relataram um alívio dos quadros de dermatite atópica - que piora com o ressecamento - e de sintomas de psoríase. Alguns ainda contaram usar o produto como preventivo de estrias.

