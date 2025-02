Tesla lança na China funções avançadas de direção autônoma

A empresa americana de veículos elétricos Tesla começou a oferecer funções avançadas de direção autônoma em seus carros na China, incluindo piloto automático nas ruas da cidade, anunciou o grupo nesta terça-feira.

Um comunicado da Tesla descreve as funções como similares ao "Full Self-Driving" (FSD, direção autônoma completa), que a empresa já oferece nos Estados Unidos.

Carros com esta capacidade não são totalmente autônomos e devem ser usados com a supervisão de um motorista.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal estatal Shanghai Daily.

A Tesla informou na rede social chinesa WeChat que lançará gradualmente uma atualização do software que inclui "direção assistida por piloto automático nas ruas da cidade", assim como uma função de espelho retrovisor que detecta se os motoristas estão prestando atenção.

A atualização "já foi lançada para alguns modelos de veículos e será gradualmente lançada para outros modelos de carros adequados", disse a Tesla.

A China é um mercado importante para a Tesla, que tem duas fábricas no país e tenta competir com as fabricantes locais.

A empresa trabalha há muito tempo para obter aprovação para o FSD na China, que precisa estar em conformidade com leis rígidas de dados e privacidade.

tjx/reb/dan/mas/dbh/fp

© Agence France-Presse